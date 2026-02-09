Tordai Bence feljelentést tesz a rákkeltő anyagokkal mérgező gödi Samsung-gyár ügyében, a Mi Hazánk lezárta a gyártelephez vezető utat

„Nagyon súlyos bűncselekményekről beszélünk, nemcsak a környezetpusztító nagyvállalat vezetői részéről, de azok részéről is, akik az ország és a társadalom szolgálatára esküdtek fel. Ma megteszem a szükséges feljelentéseket a rendszerváltás utáni legnagyobb környezeti, környezetegészségügyi botrány feltárása érdekében” – többek között erről ír hétfői Facebook-bejegyzésében Tordai Bence. Az ellenzéki parlamenti képviselő a Telex által feltárt, lapunk által is megírt botrányos ügy nyomán döntött arról, hogy a hatóságokhoz fordul.

Röviden a történet: a Samsung gödi akkugyára 2022-2023-ban súlyosan mérgező volt, rákkeltő anyagok bocsátott a levegőbe. A cikk szerint a Samsung 2022 októberéig „négyszer jelezte a munkavédelmi hatóságnak, hogy a dolgozói rákkeltő anyagokkal szennyezett levegőben kénytelenek munkát végezni”, nem oldották meg a rákkeltő porok elszívását és rendes védőfelszerelést sem adtak minden dolgozónak. A lap birtokába került például egy olyan, 2023. február 27-i jegyzőkönyv, amely szerint egy mérés az egyik dolgozónál 510-szeres határérték-túllépést mutatott.

Az üggyel a kormány is foglalkozott a titkosszolgálatok bevetése után. Egy 2023 tavaszi kormányülésen Rogán Antal az akkugyártással szemben kialakult közhangulat miatt „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gödi gyárban történteket, más miniszterek azzal érveltek, hogy ha bezáratnák a gyárat, annak káros gazdasági következményei lehetnének (a Samsung negatív reakciójától tartottak). A Telex cikkéből úgy tűnik, arról, hogy mennyire súlyos környezet-egészségügyi problémákat okoz az üzem, nem esett szó.

A cikkből az is kiderül, hogy nemcsak tudott minden kormánytag arról, milyen károkat okoz a Samsung a magyar környezetnek és a dolgozók, illetve gödiek egészségének, de Szijjártó Péter például nagyon szorosan kötődött is a gyárhoz. Ő ugyanis úgy volt az akkumulátoripar leghangosabb támogatója – ebben egy idő után már szembement Rogánnal és Nagy Mártonnal is –, hogy közben az ő egykori helyettese, Szabó László a háttérben már a Samsung fizetett lobbistája volt.

Tordai Bence szerint „a kormány tudtával és aktív bábáskodása mellett” történt nehezen megragadható mértékű környezeti és emberi veszélyeztetés a gyárban. Azt is írta, hogy „a szándékos mérgezés egy tényleg precedens nélküli bűncselekmény-sorozat – amit egyrészt a Samsung vezetői, másrészt a történteket egy idő után pontosan ismerő kormány bűnrészesként valósított meg”. Ugyanis Tordai szerint „a Samsung tudta, hogy – kisebb-nagyobb bírságok ide vagy oda – a kormány védelme alatt áll”, ezért tehette meg, hogy „az eddig ismertet is messze-messze meghaladó mértékben” mérgezze a környezetet és veszélyeztesse a dolgozóit. A politikus felidézi: a gyár környezethasználati engedélyét a bíróság 2024 tavaszán felfüggesztette, ősszel visszaadta, majd 2025 őszén teljesen megsemmisítette, az üzem működését mégsem függesztették fel.

Közben a Mi Hazánk a gödi gyártelepnél akciózik, Dúró Dóra és Apáti István, a párt parlamenti képviselői lezárták annak bejáratát. Videós bejelentkezésükben arról is beszéltek, hogy a napvilágra került információk, a bizonyított mérgezés miatt követelik a gödi Samsung-gyár bezárását, valamint országszerte akkugyárstopot.

A gyárnál nem ez az első blokád vagy tüntetés, az akkor még LMP-s Csárdi Antal 2024 júniusában zárta le pártja aktivistáival az akkumulátorgyár mindkét bejáratát, miután a bíróság kimondta, hogy nem rendelkeznek megfelelő környezethasználati engedéllyel. Annak az akciónak rendőri intézkedés vetett véget, az aktivistákat és Csárdi Antalt is elvezették, a politikus ellen 2024 végén rendőrségi eljárás is indult.