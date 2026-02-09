Ukrajna 2026-ban tíz fegyverexport-központot nyitna Európában

Ukrajna 2026-ban tíz fegyverexport-központot nyit Európában, többek közt balti és észak-európai országokban – jelentette be Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán elnök arról is írt Telegram-csatornáján, hogy Németországban hamarosan megkezdődik az ukrán drónok gyártása: „Február közepén már látni fogjuk a drónjaink gyártását Németországban. Megkapom az első drónt. Ez egy teljesen működőképes gyártósor. Az Egyesült Királyságban már most is működnek hasonló sorok. Ezek mind ukrán technológiák”.

„Ma Európa biztonsága technológiára és drónokra épül. Több különböző projekt fut. Mindez nagyrészt ukrán technológiákra és ukrán szakemberekre fog támaszkodni” – tette hozzá szintén a Telegramon. A védelmi technológiák exportja és a fegyvergyártás partnerországokba történő kitelepítése annak a szélesebb ukrán stratégiának a része, amely Ukrajna fegyvergyártásának nemzetköziesítését célozza. Erre azért van szükség, mert Ukrajna dróngyártási kapacitása már meghaladja a rendelkezésre álló finanszírozási forrásokat.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Zelenszkij már tavaly októberben utasította a védelmi minisztériumot az ukrán fegyverek „ellenőrzött exportjának” 2025 novemberi elindítására, amelynek keretében szerint Ukrajna azokat a katonai eszközeit exportálná, amelyekből feleslege is van, az ebből származó bevételt pedig sürgősen szükséges fegyverek beszerzésére fordítaná.

Ukrajna védelmi ipara – különösen a drónszektor – robbanásszerűen fejlődött Oroszország 2022-ben indított teljes körű inváziója óta. Több mint 200 dróngyártó cég jött létre, amelyek közül sok olcsó, rugalmasan alkalmazható rendszereket fejleszt. (Kyiv Independent)