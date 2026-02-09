Varga Judit a Fidesz-jelölt Steiner Attilával bálozott Magyar Péter választókerületében

Ha választási kampány van – persze, még nincs, majd csak február 21-től lesz, kacsint, kacsint –, akkor a budai negyedekben minden társasági eseménynek különös súlya van. A XII. kerületi Hegyvidéki Polgári Bálnak pedig pláne, hiszen az nem más, mint Steiner Attila Fidesz-jelölt és egyben energetikai államtitkár kampányeseménye, amint mások mellett felbukkant Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is.

Valamint egy exminiszter, de neki nem a státusza, hanem a személye az izgalmas: Varga Juditról van szó, a kegyelmi botrányba belebukott volt igazságügyi miniszterről és egyben Magyar Péter volt feleségéről. Márpedig Steiner államtitkár történetesen Magyar ellenfele lesz itt, a Hegyvidéket és a XI. kerület egyes részeit magába foglaló választókerületben.

Budapest 03 XI–XII. kerület ma 6:02 Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben. Fontos jelöltek Steiner Attila FIDESZ Magyar Péter Tisza Dr. Grundtner András Mi Hazánk Gréczy Zsolt DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján.

Steiner kerülte, hogy ellenfele volt feleségével készült közös képet posztoljon a kerületi báli szezont megnyitó eseményükről a saját Facebookjára, bár egy képen, igaz, nem vele, felbukkan Varga. A kegyelmi botrányba szintén belebukott Novák Katalin volt tanácsadója, Skrabski Fruzsina viszont megosztott egy ilyen fotót. Méghozzá azzal a megdöbbenéssel, ami arról tanúskodik, hogy az elmúlt nagyjából két évet egy barlang mélyén, egy nagy, mohás kő alatt töltötte, ahová a volt miniszter egyetlen megszólalása sem jutott el, ahová a volt miniszter fideszes reaktiválásával kapcsolatos egyetlen hír (pl. ez) sem jutott el: „az derül ki, hogy Varga Judit kiállt Attila mellett (…) vajon mit kell ahhoz egy férfinek tenni, hogy az ő okos, kedves exfelesége ellene kampányoljon?”

A képeken egyébként nem láttuk sehol nem láttuk Varga mostani párját, az Állami Számvevőszéket vezető Windisch Lászlót. Ami így is van jól! Mivé lenne a világ, ha egy, a kormánypártoktól teljesen-totálisan független állami intézmény vezetője az egyik kormánypárt kampányeseményén venne részt! Pláne ha ez a teljesen-totálisan független állami intézmény felügyelné a pártok kampányköltéseit, ugyebár.