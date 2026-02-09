Zelenszkij aláírta a törvényt, amely alapján a külföldi zsoldosok tartózkodási engedélyt kaphatnak Ukrajnában

Volodimir Zelenszkij Litvániában Fotó: PETRAS MALUKAS/AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a törvényt, amelynek értelmében az ukrán hadseregben szolgáló külföldi zsoldosok tartózkodási engedélyt kaphatnak Ukrajnában. A törvény szövegét az elnök aláírásával a parlament honlapján tették közzé hétfőn.

A törvény értelmében a külföldi katonák ideiglenes tartózkodási engedélyt kaphatnak a szerződésük teljes időtartamára, valamint a szerződés meghosszabbításának időtartamára. A jogszabály külön szociális garanciákat is biztosít számukra, egyebek mellett az egészségügyi ellátás területén

– olvasható az ukrán parlament által közzétett szövegben.

A törvény javítaná a külföldi önkéntesek jogi helyzetét, akik szerződéses alapon szolgálnak az ukrán fegyveres erőkben. (via UNN, MTI)