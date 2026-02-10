90 km/óra helyett 197-tel száguldott, amikor megállították, azt mondta, az anyja születésnapjára sietett

„Még tapasztalt kollégáink is meglepődtek azon az extrém gyorshajtáson, amit a hétvégén tapasztaltak Esztergomban” – írja a Komárom-Esztergom megyei rendőrség, ami szerint a rendőrök a városban figyeltek fel a túl gyors autóra. Azt írják:

„Követték a sofőrt, aki a 117-es úton már 90 km/h helyett 197 km/h-val száguldott. Amikor munkatársaink megállították, elmondta, hogy az édesanyja születésnapjára igyekszik.”

A sofőr a 218 százalékos sebességtúllépésért 468 ezer forintos bírságot és 8 büntetőpontot kapott.