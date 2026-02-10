A balmazújvárosi ellenzék vezetője szerint a fideszesek „szabadon turkálhattak a választási névjegyzékben”

Elsöprő Fidesz-győzelem az időközi választáson

Tarolt a Fidesz az időközi választáson

A balmazújvárosi Fidesz-győzelemnek országos üzenete van

Ilyen címekkel adták hírül a fideszes lapok azt, hogy a balmazújvárosi hetes választókerületben a fideszes jelölt 28 szavazattal többet kapott a Közösen Balmazújvárosért Egyesület (KBE) színeiben indulónál.

Orbán Viktor csak hétfőn háromszor említette meg a balmazújvárosi időközi választás eredményét. Itt:

Aztán itt: „Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány.”

Nem sokkal később egy videóban beszélt a „nagy győzelemről”: „Mindenki mondhat, amit akar, mérhet, amit akar, volt egy választás, elmentek több mint 50 százaléknyian, az ellenfél ezt országos jelentőségű, nagy eseménynek minősíttette, maga is azt mondta, hogy itt majd most kiderül az igazság. Ki is derült, mi az emberek oldalán állunk, az emberek pedig a mi oldalunkon.”

Nem csak Orbán Viktor triumfált. A nagy mozgósító Kubatov Gábor két videót is szentelt a témának, az egyikről írtunk is: Kubatov Tisza-logót hamisított a két legyőzött jelölt neve mellé.

A kampányt vezető Orbán Balázs szerint az történt, hogy a balmazújvárosiak kipróbáltak valami mást, amiről kiderült, hogy nem működik.

Orbán itt arra gondolhatott, hogy Balmazújvárosban 2019-ben az ellenzéki Hegedüs Péter nyert, aki 2024-ben kikapott. A Fidesznek többsége nem volt, a képviselő-testületben patthelyzet volt, ami a mostani választással megszűnt: a Fidesznek többsége van. A helyi politikai viszonyokról itt írtunk.

Hegedüs Péter, a helyi ellenzék vezetője, volt polgármester most arról posztolt, hogyan élték meg ezt a választást belülről.

„Orbán Viktor, Szijjártó Péter, Kubatov Gábor, az összes fideszes honatya, hazug influenszerek hada és a teljes NER média és hazugság gyár megtanulta, hogy van egy BALMAZÚJVÁROS nevű város Magyarországon! – írta – Megmutatták a fideszes hadaknak, hogy egy 1621 szavazóval rendelkező egyéni választókörzetben 28 szavazattal nyerni az »elsöprő győzelem« és így »intézik majd el« a TISZA-t is tavasszal.”

Hegedüs Péter Fotó: botost/444.hu

Hegedüs szerint „Kubatov vezetésével az Fidesz »összes ereje« Balmazújvárosra irányult”. Azt írta, hogy egyesületük jelöltje az előző ciklusban is aktív civil, és nem tiszás jelölt volt. A harmadik indulónak, a 77 szavazatot kapott Bérsné Lőrincz Erzsébetnek több köze van a Fideszhez, "mint bármi máshoz".

Hegedüs szerint „egy sajnálatos lekésett bejelentési időpont miatt” nem volt ellenzéki szavaztszámláló egyetlen bizottságban sem. Emiatt a fideszesek „szabadon turkálhattak a választási névjegyzékben, és vezényelhették a kinti beszállító hadakat, a Kubatov-lista alapján.”

A választást beharangozó cikkünkben is írtuk, hogy a balmazújvárosi Esély Tisza Sziget egyenesen a KBE-s jelöltet ajánlotta a bánlaki városrészben élők figyelmébe, emiatt megkérdeztük akkor Hegedüst, hogy milyen az egyesület viszonya a Tiszához. „Civilek vagyunk, nem vagyunk Tisza-tagok – mondta. – Az más kérdés, hogy aki Magyarországon jelenleg változást szeretne, mindenképpen Tisza-szimpatizáns. Segítőink között vannak olyan, akik tagjai valamelyik Tisza-szigetnek.”

Egyébként március 8-án Kazincbarcikán, a hetes választókerületben lesz időközi önkormányzati választás. A város képviselő-testületének egyetlen fideszes tagja van, ő is kompenzációs listáról jutott be. Ha itt nyerne a fideszes jelölt, az tényleg nagy dolog lenne. Kaló Attila mindössze 23 százalékot szerzett 2024-ben, Pásztor Gábor, az ellenzéki összefogás azóta tragikus hirtelenséggel elhunyt jelöltje közel 50 százalékot. Kaló ismét elindul.