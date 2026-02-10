A jegybank azonnali lépéseket tesz az MBH Banknál felmerült informatikai probléma miatt

Technikai hiba miatt átmenetileg nem elérhetőek az MBH Bank elektronikus csatornái, az ügyben küldött közlemény szerint az Magyar Nemzeti Bank folyamatosan egyeztet az MBH Bankkal a probléma mielőbbi megoldása érdekében, és jelezték, hogy azonnal lépéseket tesznek.

„A jegybank számára elsődleges szempont az ügyfélérdekek védelme és elvárja, hogy a banki informatikai folyamatok működtetése tervezetten, szabályozottan, biztonságosan és az ügyfélérdekek maximális figyelembevételével történjen. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) haladéktalanul megkezdte az egyeztetéseket az MBH Bank Nyrt.-vel az ügyfelek kiszolgálását érintő informatikai problémáról, és előkészíti a szükséges felügyeleti lépéseket a banki probléma mielőbbi rendezése kapcsán.”

Az MBH Bank Nyrt.-vel kapcsolatos problémák kapcsán az érintett fogyasztók a bank saját ügyfélszolgálata mellett az MNB ügyfélszolgálatán írásban, telefonon vagy személyesen, is kaphatnak választ.