A Reszkessetek, betörők mintájára akarta megvédeni a házát egy angol díler, hét évet kapott

Hét év börtönbüntetésre ítéltek Angliában egy dílert, aki kicsit ráparázhatott a kannabiszbizniszre: az esetleges behatolóktól úgy próbálta megvédeni a három házát, ahol füvet termesztett, mint aki nemcsak karácsonykor nézi meg a Reszkessetek, betörőket, hanem évek óta kizárólag Kevin trükkjei körül forognak a gondolatai.

Átalakított varjúriasztók, horgászdrótok, sokkolók, egy tűzoltókészülékből házilag eszkábált lángszóró - többek között ezekkel készült a hatvan éves Ian Claughton és a felesége a váratlan vendégekre. Őket a műhelye bejáratánál egy tábla fogadta:

„Készüljenek fel, és mérjék meg magukat a saját koporsójukhoz”.

Az egyébként egy Barnsley melletti nyugodt faluban élő Claughton-házaspár maga is a Reszkessetek, betörőket tekintette legfőbb inspirációnak a vallomásuk szerint. Volt azonban egy nem elhanyagolható különbség: míg Kevin a rosszfiúkat próbálta távoltartani, és a megfelelő pillanatban ő hívta magára a rendőrséget, Claughtonék éppen azzal hívták fel magukra akaratlanul a Scotland Yard figyelmét, hogy túl látványosan fegyverezték fel magukat.

Fotó: Yorkshire and Humber regional organised crime unit/PA

Kínából rendeltek a valóságosra túlzottan is hasonlító lőfegyvereket, ez pedig felkeltette a határőrök figyelmét is, úgyhogy a futár helyett rendőrök érkeztek, de elég sokan. A három háznál tartott razzia során egy bombaszakértő egység derítette fel a csapdákat, miközben 130 házból evakuálták a lakókat a biztonság kedvéért.

A fegyvereken és a betörésvédelmi barkácsholmikon túl nagy mennyiségű készpénzt és a kenyértartóban és a csokik között amfetamint találtak - a férfit hét évre ítélték, a felesége felfüggesztettel megúszta.

(via Guardian)