A trollfarm és a rákgyár

A GÖDI GYÁR

Olyan súlyosan mérgező, rákkeltő anyagokkal szennyezett volt a gödi Samsung-gyár levegője, hogy még a titkosszolgálatot is bevetette a kormány: a Telex egy forrása szerint egy 2023 tavaszi kormányülésen Rogán Antal „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gyárban történteket, és annak bezárása is felmerült.

A Samsung gödi akkumulátorgyára 2023-ban
Fotó: Németh Dániel/444

Tordai Bence feljelentést tesz a rákkeltő anyagokkal mérgező gödi Samsung-gyár ügyében, a Mi Hazánk lezárta a gyártelephez vezető utat, Keresztes László Lóránt újra feljelentést tesz a gödi Samsung-gyár ügyében, miután a rendőrség elsőre megszüntette az eljárást, és a politikus kezdeményezte Szijjártó Péter és Lantos Csaba meghallgatását az ügyben. Magyar Péter az akkumulátoripari beruházással kapcsolatos visszaélések kivizsgálását és a titkos kormánydöntések nyilvánosságra hozását ígérte, szerinte azonnal le kéne mondania Szijjártónak, aki rendszeresen vacsorázott a gödi Samsung elnökével.

VÁLASZTÁS

Bemutattuk a központot, ahonnan álprofilok százával ontják a fideszes kommenteket a Facebookon.

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

A lengyel közmédia felszabadítására tett kísérletek sikeressége vitatott, de a választások előtt álló Magyarország szempontjából érdekes megnézni, mit csinált Tusk a megszállt közmédiával: Polyák Gábor szerint a Tisza Pártnak már most el kellene kezdenie összeírni az MTVA bűnlajstromát, hogy legyen hivatkozási alapja az átalakítására.

  • Varga Judit a Fidesz-jelölt Steiner Attilával bálozott Magyar Péter választókerületében.
  • Hollik István szerint 2006 óta nem volt olyan nehéz választás, mint az idei.
  • A DK a szerintük koncepciós ügyben letartóztatott dunaújvárosi alpolgármestert indítja országgyűlési képviselőnek.
  • A hétvégén további ötszázzal csökkent a német nemzetiségi választók száma, szinte biztosan elveszít a Fidesz egy támogatót.
  • Kubatov Gábor már annyira szeretné, hogy a Fidesz legyőzze a Tiszát, hogy a balmazújvárosi választási eredményekről is hamisított képet posztolt.
  • Kétszer is megtámadták a Tisza önkénteseit, feljelentést tettek.
  • Benjamin Netanjahu is részt vesz a budapesti CPAC-en.

BELFÖLD

Súlyos következményei vannak annak, hogy a kormány elvesztette a valóságot és rendre túlbecsüli a gazdasági növekedést: mindez egy ördögi kört eredményez, amelyből nehéz kitörni, a mozgástér egyre szűkebb lesz.

Illusztráció: Kiss Bence/444

119 milliárd forintot költött el a Fidesz-kormány konglomerátum az úgynevezett nemzeti konzultációkra: a pénz harmadát a kamu Tisza-adóról szóló, az Ukrajna-ellenes és a szuverenitásvédelminek mondott „konzultációkra” költötték.

Fiatalok otthonteremtését akarta támogatni az állam, de a befektetési célú lakásvásárlók repültek rá az olcsó hitelekre: van olyan cég, amelynél az Otthon startos lakások 30-40 százalékát befektetők vették meg az első hónapokban, gyakran többlakásos családi ingatlanportfóliókat létrehozva.

Kubatovéknál jelentkezett be egy paksi igazgatói állásra a bukott szekszárdi alpolgármester, végül Szijjártó miniszterhelyettese vette őt pártfogásba: Hadházy Ákos feljelentése nyomán a rendőrség elég alaposan feltárta, mi történt Haag Éva levele után, és arra jutott, hogy nincs itt semmi látnivaló.

KÜLFÖLD

Oroszország újra válogatás nélkül lő civil és katonai épületeket egyaránt, a donyecki frontvárosban, Kramatorszkban dolgozó tűzoltókat az esetek kétharmadában orosz támadások után riasztják, és volt olyan tűzoltó, aki saját maga ásta ki nagyszülei holttestét a romok alól – arról meséltek, hogyan lehet lelkileg elviselni ezt a szolgálatot.

Vitalij, az ukrán tűzoltó
Fotó: Győri Boldizsár

Ukrajna 2026-ban tíz fegyverexport-központot nyitna Európában, Németországban pedig hamarosan megkezdődik az ukrán drónok gyártása. Közben az ukrán ombudsman szerint tömegével követnek el törvénysértéseket az ukrán toborzók. Volodimir Zelenszkij aláírta a törvényt, ami alapján a külföldi zsoldosok tartózkodási engedélyt kaphatnak Ukrajnában.

Az oroszok szerint az Egyesült Államok megfojtja Kubát, és Szergej Lavrov pedig hosszan panaszkodott az amerikaiak fájdalmas gazdaságpolitikai lépéseire.

Háborús bűnökkel foglalkozó ügyészek 45 év börtönbüntetést kérnek a volt koszovói elnökre, az ügyészek szerint Hashim Thaçi háborús bűncselekményekért, száznál több ember haláláért, illetve eltűnésért, kínzásokért és bántalmazásokért is felel.

  • 20 évre ítélték Jimmy Lai hongkongi médiamogult és demokráciapárti aktivistát.
  • Óriásit nyert a szocialista elnökjelölt a portugáliai választáson.
  • Elon Musk már nem a Marson, hanem inkább a Holdon építkezne.
  • Újabb emberét veszítette el az Epstein-botrány miatt a brit kormányfő.
  • Néhány órával a szabadon bocsátása után fegyveresek hurcoltak el egy venezuelai ellenzéki politikust.

KULTÚRA

Minden turista hülye, aki beáll a sorba az Erzsébet körúton? Vagy mégis megéri megfizetni az influenszeradót? Miért semmisült meg a New York Café bennszülöttek által is látogatható helyként? Új sorozatunk jegyében utánajártunk.

Fotó: Szily László/444
