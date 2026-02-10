Az Egyesült Államok nukleáris megállapodást kötött Örményországgal az orosz energiafüggőség csökkentésére

Az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance hétfőn polgári célú nukleáris együttműködési megállapodást írt alá Örményországgal, ami akár 9 milliárd dollárnyi potenciális beruházást irányoz elő – írja a Bloomberg.

A dél-kaukázusi ország ezzel igyekszik csökkenteni az orosz energiától való, régóta fennálló függőségét.

A megállapodás jogi alapot ad arra, hogy amerikai cégek nukleáris technológiát, fűtőanyagot és szolgáltatásokat adjanak el Örményországnak. Emellett lehetőséget teremt arra is, hogy amerikai vállalatok részt vegyenek a szovjet időkből származó mecamori atomerőmű kiváltásában. Az erőmű jelenleg az ország áramtermelésének körülbelül 40 százalékát adja, és kis moduláris reaktorokkal váltanák fel.

Vance a jereváni sajtótájékoztatón azt mondta, a megállapodás utat nyit amerikai és örmény cégek együttműködése előtt. Állítása szerint az üzlet akár 5 milliárd dollárnyi amerikai exportot jelenthet, valamint további 4 milliárd dollárnyi hosszú távú bevételt üzemanyag- és karbantartási szerződések révén. Úgy fogalmazott, a megállapodás mindkét ország energiabiztonságát erősíti, és új munkahelyeket teremt.

JD Vance amerikai alelnök és Nikol Pesinján örmény miniszterelnök Jerevánban. Fotó: KEVIN LAMARQUE/AFP

Örményország a függetlenné válása óta Moszkvára támaszkodott mind az energiaellátás, mind a biztonság terén. A metsámori atomerőművet az orosz állami Roszatom üzemelteti, a nukleáris fűtőanyagot pedig Oroszországból importálják. Vance látogatása előtt a Roszatom vezetői Moszkvában tárgyaltak az örmény kormány képviselőivel, és „átfogó együttműködést” ajánlottak új nukleáris kapacitások kiépítésére. Nikol Pasinján miniszterelnök kormánya ugyanakkor egyre inkább nyugati technológiák felé fordul, indoklásuk szerint ez biztonságosabb megoldást jelent, növeli az ellátás sokszínűségét, és erősíti az ország energiaszuverenitását.

A nukleáris megállapodással az USA tovább erősíti a Dél-Kaukázusban betöltött szerepét. Emellett a két ország a védelmi együttműködést is bővíti: Pasinján közlése szerint Örményország 11 millió dollár értékben kapott amerikai drónokat. Vance kedden Azerbajdzsánba utazik tovább, ahol védelmi és energetikai kérdésekről tárgyal majd.