Az orosz külügyminiszter-helyettes szerint Moszkvának „biztonsági garanciákra” van szüksége a békéhez

Oroszország külügyminiszter-helyettese, Alekszandr Grusko szerint az ukrajnai háború rendezése csak akkor lehetséges, ha az megnyugtató biztonsági garanciákat tartalmaz Moszkva számára, ezek hiányában nem köthető békemegállapodás.

„Elismerjük, hogy a háború békés rendezésnek figyelembe kell vennie Ukrajna biztonsági érdekeit, ugyanakkor a legfontosabb természetesen Oroszország biztonsági érdekeinek érvényesítése”

– mondta Grusko kedden az orosz médiának a Kyiv Independent szerint. A külügyminiszter-helyettes bírálta az Európai Unió vezetőit amiért szerinte nem foglalkoztak érdemben Moszkva aggályaival. „Ha alaposan megvizsgáljuk az uniós vezetők nyilatkozatait, senki sem beszél Oroszország biztonsági garanciáiról. Ez a megállapodás elérésének kulcseleme. Enélkül semmilyen békeszerződés nem lehetséges”.

Fotó: MAXIM SHEMETOV/AFP

Grusko szerint Oroszország biztonsági garanciái közé tartoznának azok a követelések is, amiket Moszkva az Ukrajna elleni invázió kezdete óta következetesen hangoztat, például hogy Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz. Emellett elutasította külföldi csapatok Ukrajnába telepítését is.

Moszkva, Kijev és Washington között a legutóbbi béketárgyalást február 4–5-én Abu-Dzabiban tartották, eddig 314 fogoly cseréjében sikerült megállapodni. A tárgyalások várhatóan ezen a héten is folytatódnak, nagy valószínűséggel az Egyesült Államokban.

Oroszország az elmúlt hetekben kiterjedt légicsapásokkal próbálta előidézni a hárommilliós Kijev lakosságának élete legnyomorúságosabb telét. Korábban Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, az orosz bombázások miatt megváltoztatja a tárgyalási pozícióját. Szerinte Moszkvában nem változott az álláspont: semmibe veszik a diplomáciát és Ukrajna elpusztításán dolgoznak.