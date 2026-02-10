Az ügyészség indítványozta a Tisza aktivistáit szurkálással fenyegető férfi letartóztatását

Fenyegetéssel megvalósított zaklatás megalapozott gyanúja miatt indítványozták a Tisza Párt aláírásgyűjtő önkénteseit szurkálással fenyegető férfi letartóztatását, írta közleményében a Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség.

A gyanú szerint a férfi 2026. február 6-án kora este, a II. kerületben agresszíven és fenyegetően viselkedett a párt aláírásgyűjtő önkénteseivel. Két embert trágár szavakkal megfenyegetett, azt mondta, késsel bántja őket, és közben feléjük indult.

Magyar Péter szombaton a Facebookra posztolt videót az esetről, ezen látható, amint a rövidre nyírt hajú illető azt magyarázza a Tisza aktivistáinak, hogy kés van nála, majd azt mondja: „Csakis az Orbán Viktor!” Ezután változatos gyalázkodások után azzal fenyegetett valakit, hogy szétszurkálja.

Fotó: Daniel - stock.adobe.com

A rendőrök a büntetett előéletű férfit másnap őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás miatt. Beismerte a bűncselekményt, amit „rossz napjával indokolt”. A Fővárosi Főügyészség azért indítványozta a gyanúsított letartóztatását, mert szerintük a bűnismétlés veszélye csak így zárható ki. A letartóztatásról a nyomozási bíró várhatóan a keddi napon dönt.