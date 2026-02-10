Csőtörés miatt szennyvíz ömlött a plafonból, lezárták a fül-orr-gégészeti ambulanciát a Szent János Kórházban

Csőtörés történt a Szent János Kórház 17-es számú épületében – írja a Telex egy olvasóra hivatkozva, aki szerint reggel 8 óra körül a fül-orr-gégészeti váróban szennyvíz kezdett ömleni a plafonból.

Az Észak-budai Szent János Centrumkórház 2025. decemberben Fotó: Németh Dániel/444

A lap szerint a fül-orr-gégészeti ambulanciát egyelőre lezárták, egyelőre takarítják és fertőtlenítik az osztályt, és a Telex úgy tudja, most fűtés sincs az épületben.

Ugyanebben az épületben, egy másik emeleten van a neurológiai osztály – ami most az ügyeletes neurológiai osztály, a Szent Imre Kórházból is ide irányítják a pácienseket –, ott azóta is zajlik az ellátás – írja a Telex, ami megkereste a kórház sajtóosztályát is.