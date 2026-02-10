Egy izraeli bíróság megtagadta egy ötéves palesztin gyerektől az életmentő rákkezelést a fiú gázai lakcímére hivatkozva

Egy izraeli bíróság elutasította azt a fellebbezést, ami lehetővé tette volna, hogy egy ötéves palesztin kisfiú, aki a rák egy agresszív formájában szenved, életmentő kezelés céljából beléphessen Izraelbe.

A döntést arra a kormányzati politikára hivatkozva hozták meg, ami megtiltja a Gázában nyilvántartott lakosok határátlépését akkor is, ha már nem ott élnek.

A jeruzsálemi kerületi bíróság vasárnap kiadott határozatában elutasította azt a beadványt, ami a gyerek Ramalláhból a Tel-Aviv közelében fekvő Tel HaShomer kórházba történő átszállítását kérte csontvelő-átültetés céljából. A beavatkozás sem Gázában, sem a megszállt Ciszjordániában nem érhető el.) A fiú 2022 óta Ciszjordániában van, ahol olyan orvosi ellátást kapott, ami a Gázai övezetben nem volt elérhető. A kezelőorvosai megállapították, hogy sürgősen antitestes immunterápiára van szüksége.

A döntés Izraelnek a 2023. október 7-i, a Hamász által elkövetett támadások után bevezetett átfogó belépési tilalmát tükrözi, ami a Gázában élőkre vonatkozik, ideértve azokat a daganatos betegeket is, akik a háború előtt rendszeresen kaptak engedélyt életmentő kezelésre Jeruzsálemben. „Elvesztettem az utolsó reményemet” – mondta a gyerek anyja a Haaretznek, a fia halálos ítéleteként jellemezve a döntést. A fiú apja három évvel ezelőtt rákban hunyt el – mondta el a nő.

Palesztin gyerekek Ciszjordániában 2026. február 1-én. Fotó: Issam Rimawi/Anadolu via AFP

Ram Winograd izraeli bíró az ítéletében úgy jellemezte a beadványt, mint a biztonsági apparátus október 7. utáni korlátozásainak közvetett megkérdőjelezését. Ezek az intézkedések megakadályozzák, hogy a gázai lakosok orvosi kezelés céljából beléphessenek Izraelbe. Bár a bíró elismerte, hogy Gázában gyerekek ezrei szorulnak sürgős ellátásra, azzal érvelt, hogy a fiú esete nem különbözik érdemben a politika által kizárt többi betegétől. „A kérelmezők nem tudtak valós és releváns különbséget kimutatni” – írta Winograd, aki szerint a gyerek ramalláhi tartózkodása nem indokol kivételt az általános tilalom alól.

A Gisha nevű izraeli jogvédő szervezet 2025 novembere óta folytat jogi eljárásokat a fiú ügyében, azzal érvelve, hogy esete feltárja egy merev bürokratikus rendszer kegyetlenségét, ami a nyilvántartási adatokat a sürgős orvosi szükségletek elé helyezi. „Ez az ügy ismét rámutat annak a mindent átfogó politikának a pusztító következményeire, ami kizárólag a gázai bejegyzett lakcím alapján tagadja meg a palesztinoktól az életmentő egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, még akkor is, ha nem ott élnek, és semmilyen biztonsági vád nem merül fel ellenük” – közölte a Gisha, ami szerint az ítélet „jelentősége abban áll, hogy a bíróság támogatást nyújt egy jogellenes politikának, amely gyakorlatilag halálra ítéli a gyerekeket, még akkor is, amikor az életmentő kezelés elérhető közelségben van”.

Kb. 11 ezer palesztin daganatos beteg rekedt továbbra is Gázában, annak ellenére, hogy a rafahi átkelőt a múlt héten újranyitották. Orvosok szerint a rákhoz köthető halálozások száma a háború kezdete óta megháromszorozódott a térségben, miközben Izrael továbbra is akadályozza a betegek távozását, és korlátozza a kemoterápiás gyógyszerek bejutását. Bár néhány beteg elhagyhatta a területet, a számuk messze elmarad azokétól, akiket orvosilag rászorulónak minősítettek, de nem kaptak engedélyt. A gázai egészségügyi hatóságok szerint kb. 4000 olyan ember van, aki hivatalos beutalóval rendelkezik harmadik országban történő kezelésre, de nem tudja átlépni a határt. Az Egészségügyi Világszervezet szerint eddig 900 ember – köztük gyerekek és daganatos betegek – halt meg, miközben az evakuálásra várt. (Guardian)