Egy magyar turista a máltai vakációján számokat vésett egy ötezer éves templom falába

Máltán elkaptak egy 30 éves magyar férfit, aki egy kővel számokat vésett a világ legidősebb szabadon álló emberi építményébe, a több mint ötezer éves Ġgantija templom falába. Egy szemtanú hívta a rendőröket, a tettest letartóztatták, és vizsgálják az eset körülményeit.

A Ġgantija egy kőkori megalitikus ikertemplom romja a máltai Gozo szigetén, ez a világ legidősebb szabadon álló emberi építménye. I. e. 3600 körül épült korallmészkőből, a romjait az 1770-es években fedezték fel, miután a teteje kibukkant a domboldalról lemosott föld alól. Az UNESCO Világörökség része több más templommal együtt Málta megalitikus templomai néven.

Fotó: Robert Harding via AFP

2023-ban egy olasz diákot 15 ezer euró pénzbírsággal sújtottak a Ġgantija megrongálása miatt: ő beismerte tettét, így 2 év börtönre ítélték – ez a kiszabható maximális időtartam – négy évre felfüggesztve. (Times of Malta via Telex)