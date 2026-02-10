Elkészült az élelmiszerboltok műanyag- és szemétrangsora

A Greenpeace Magyarország és a Humusz Szövetség elkészítette az élelmiszerboltok 2026-os műanyag- és szemétrangsorát: abból a szempontból vizsgálták és értékelték a kiskereskedelmi élelmiszer-üzletláncokat, hogy azok

mennyire teszik lehetővé a csomagolóanyag nélküli vásárlást,

milyen intézkedéseket tesznek az egyszer használatos csomagolóanyagok, műanyagok visszaszorításáért,

illetve a keletkezett hulladék minimalizálásáért és hasznosításáért.

A kilenc legnagyobb forgalmat elérő, hazánkban jelenlévő élelmiszerláncot vizsgálták, a felmérésben az ALDI, az Auchan, a CBA/Príma, a Coop, a Lidl, a PENNY, a Reál, a SPAR és a Tesco vettek részt. Első helyen a SPAR végzett, megelőzve az Auchan-t és a TESCO-t. Őket követte a Lidl, a COOP és a CBA/Príma. A rangsor végén az ALDI, a Penny és a Reál található.

Fotó: Greenpeace

A Greenpeace és a Humusz a kampányukkal azt szeretnék elérni, hogy a kiskereskedelmi üzletláncok felismerjék a felelősségüket, vagyis hogy üzleti gyakorlataikkal ők is nagymértékben hozzájárulnak a műanyagkrízishez, a felesleges nyersanyag felhasználáshoz, és tegyenek érdemi lépéseket a csomagolóanyagok visszaszorítása érdekében.

A globális műanyagkrízis oly mértékű, hogy egész világunk ki van téve a műanyagszennyezésnek, a szemétszigetek az óceánokban, a mikroműanyagok a talajainkban károsítanak. A mikroszkopikus műanyagdarabkákat már az emberi vérben és tüdőben is kimutatták, sőt, a legújabb kutatások szerint már születésük előtt megtalálhatóak a csecsemők szervezetében.

A Greenpeace az elmúlt években több országban hasonló felmérést végzett a kiskereskedelmi üzletláncoknál, és tapasztalatok szerint a felmérés nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a cégek zöld irányba változtassanak üzleti gyakorlataikon. A legelső hazai Greenpeace-felmérés óta számos pozitív előrelépést és jó gyakorlatot tapasztaltak.

Ennek ellenére a Greenpeace szerint a felmért boltok többségében továbbra is nagyon erős fejlesztésre szorulnak: kevés az újratölthető ital, nem nőttek érdemben az egyéb újratöltési lehetőségek. Még mindig találni olyan üzletláncot is, ahol kizárólag egyszer használatos műanyag zacskó áll a vásárlók rendelkezésére.