Európa is szeretne helyet kapni a béketárgyalásokon, Moszkvával szemben szabnának feltételeket

Az Európai Unió nem tett le arról, hogy részt vegyen az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalásokon, ehhez azonban saját állításukkal ellentétben nincsenek erős kártyáik, másrészt két eltérő koncepció verseng egymással Európábnan a jelek szerint.
Míg Macron francia elnök saját külpolitikai tanácsadóját küldte az elmúlt napokban Moszkvába, és Németországban is erősödik a hang, hogy az európai vezetőknek a Kremllel is érdemes lenne tárgyalniuk, Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője inkább feltételeket szabna az oroszok felé.
Mint a Reuters cikke szerint Kallas kedden bejelentette, az Oroszországgal szembeni lehetséges európai követelésekről fog előterjeszteni egy listát az uniós tagállamok felé: ezen azok az elemek lennének, amiket Európának kellene követelnie Oroszországtól az ukrajnai beketárgyalások részeként. Azt, hogy ez miket tartalmazna, egyelőre homályban hagyta, csak két lehetséges példát mondott: a háborúban Oroszországb hurcolt ukrajnai gyerekek visszatérését, valamint az orosz fegyveres erők korlátozását.
„Az asztalnál ülőknek – beleértve az oroszokat és az amerikaiakat is – mind meg kell érteniük, hogy az európaiak egyetértésére is szükség van”
– mondta Kallas újságíróknak Brüsszelben. „És ehhez nekünk is vannak feltételeink. Ezeket nem az ukránokra kellene róni, akiket már így is komoly nyomás ér, hanem az oroszokra.”