Évtizedek óta nem látott esélyt kapott a Tisza Lázár János körzetében

„Fideszes vagyok, de nem megyek el az áprilisi választásra. Úgyis a Fidesz nyer. Csak akkor mennék el szavazni, ha Lázár János indulna. Ellene mindenképpen szavaznék. Kibaszott velem, amikor közmunkás voltam. Sosem felejtem el neki.”
Bár beszélgetésünk elején kijelentette, hogy nem érdekli a politika, a hódmezővásárhelyi férfi gyorsan belelendült. Orbán Viktort és Magyar Pétert elintézte egyetlen jelzővel, Lázár Jánost viszont hosszasan szidta. Pár perc után már ott tartott, hogy ha nem hal meg Rapcsák András hódmezővásárhelyi polgármester, akkor Lázár János még mindig egy „senki” lenne.
A férfi nem volt egyedül a véleményével. A nap folyamán szinte csak rosszat hallottunk Lázár Jánosról. Volt, aki hangosan, más suttogva szidta a politikust, aki egyébként nem is indul az áprilisi választáson. Ez a tény azonban érezhetően nem változtatott a helyiek politikai érzékelésén. Bár nem kérdeztünk rá, beszélgetőpartnereink többsége elmondta, hogy mit gondol Lázár Jánosról. Nem véletlenül.
Lázár János ugyanis 2002 és 2012 között Hódmezővásárhely polgármestere volt, 2002 óta pedig parlamenti képviselő a hódmezővásárhelyi választókerületben, 2014 óta Makó és környéke is hozzá tartozik. Mentora és példaképe, a KDNP-s Rapcsák András váratlan halála után nyílt meg számára a pálya, 27 évesen választották először képviselőnek. Azóta pedig mindent vitt: mandátumát ötször védte meg, 2022-ben ráadásul az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, a hódmezővásárhelyi polgármester-választást 2018-ban óriási meglepetésre megnyerő Márki-Zay Péter ellen. Ezért is okozott hatalmas meglepetést, amikor 2024 januárjában – a kegyelmi ügy kirobbanása és Magyar Péter megjelenése előtt – bejelentette, hogy 2026-ban nem indul újra a választókerületében.
Lázár hátralépése azt jelenti, hogy a Hódmezővásárhely központú, Csongrád-Csanád megyei 4-es számú választókerületnek biztosan új parlamenti képviselője lesz.
Az ország egyik legfideszesebb régiójában kiderült, hogy Magyar Pétert mindenki ismeri, de a legtöbb ember utálja. Bár sokan mélyszegénységben élnek, a többség úgy érzi, hogy sokat köszönhet Orbán Viktornak. Az ország legfideszesebb településén viszont így is találtunk egy Tisza-szimpatizánst.