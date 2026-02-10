Évtizedek óta nem látott esélyt kapott a Tisza Lázár János körzetében

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Lázár János 24 év után nem indul egyéniben a hódmezővásárhelyi választókerületben.
  • Képviselői helyét a fideszes makói alpolgármester vagy egy makói ingatlanos, a Tisza jelöltje veheti át.
  • Bár a körzet évtizedek óta fideszes fellegvár, a választás nyitottnak tűnik.
  • Az általunk megkérdezett helyiek között sok volt az elbizonytalanodott fideszes.
  • A választást ők dönthetik el.

„Fideszes vagyok, de nem megyek el az áprilisi választásra. Úgyis a Fidesz nyer. Csak akkor mennék el szavazni, ha Lázár János indulna. Ellene mindenképpen szavaznék. Kibaszott velem, amikor közmunkás voltam. Sosem felejtem el neki.”

Bár beszélgetésünk elején kijelentette, hogy nem érdekli a politika, a hódmezővásárhelyi férfi gyorsan belelendült. Orbán Viktort és Magyar Pétert elintézte egyetlen jelzővel, Lázár Jánost viszont hosszasan szidta. Pár perc után már ott tartott, hogy ha nem hal meg Rapcsák András hódmezővásárhelyi polgármester, akkor Lázár János még mindig egy „senki” lenne.

A férfi nem volt egyedül a véleményével. A nap folyamán szinte csak rosszat hallottunk Lázár Jánosról. Volt, aki hangosan, más suttogva szidta a politikust, aki egyébként nem is indul az áprilisi választáson. Ez a tény azonban érezhetően nem változtatott a helyiek politikai érzékelésén. Bár nem kérdeztünk rá, beszélgetőpartnereink többsége elmondta, hogy mit gondol Lázár Jánosról. Nem véletlenül.

Lázár János politikai mentorának, a néhai polgármester Rapcsák Andrásnak a szobra Hódmezővásárhelyen
Fotó: Bankó Gábor/444

Jobboldali fellegvár

Lázár János ugyanis 2002 és 2012 között Hódmezővásárhely polgármestere volt, 2002 óta pedig parlamenti képviselő a hódmezővásárhelyi választókerületben, 2014 óta Makó és környéke is hozzá tartozik. Mentora és példaképe, a KDNP-s Rapcsák András váratlan halála után nyílt meg számára a pálya, 27 évesen választották először képviselőnek. Azóta pedig mindent vitt: mandátumát ötször védte meg, 2022-ben ráadásul az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, a hódmezővásárhelyi polgármester-választást 2018-ban óriási meglepetésre megnyerő Márki-Zay Péter ellen. Ezért is okozott hatalmas meglepetést, amikor 2024 januárjában – a kegyelmi ügy kirobbanása és Magyar Péter megjelenése előtt – bejelentette, hogy 2026-ban nem indul újra a választókerületében.

Lázár hátralépése azt jelenti, hogy a Hódmezővásárhely központú, Csongrád-Csanád megyei 4-es számú választókerületnek biztosan új parlamenti képviselője lesz.

%

Csatlakozz most akár fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Kövesd velünk 2026-ot!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA rapcsák andrás mi hazánk Maroslele fidesz ferenczi gábor csongrád megye makó magyar péter Tisza Párt Leitner Szilárd csongrád-csanád megye Czirbus Gábor hódmezővásárhely riport2026 orbán viktor márki-zay péter Lázár János
Kapcsolódó cikkek

Lázár büszke arra, hogy táskahordóként kezdte politikai pályafutását

A mostani miniszteri munkájának talán soha nem lesz eredménye, viccelődött a jövőt meglepően borúsan látó Lázár János. Beszélt egy életét megváltoztató halálesetről, szóba került a 2002-ben hajtott piros Volkswagen Polója, valamint Magyarország három problémája.

Tóth-Szenesi Attila
belföld

A következő választáson Lázár János már nem indul egyéni képviselőjelöltként

Nem akar a hódmezővásárhelyi megújulás akadálya lenni.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Kiszámoltuk, hol lehet esélye a Fidesznek és a Tiszának, sok helyen vérre menő küzdelem várható

87 egyéni mandátumot vár idén is Orbán Viktor, de számításaink szerint ennél jóval kevesebb biztos hellyel számolhat a Fidesz. Nem véletlen, hogy bevetették Hankó Balázs minisztert.

Windisch Judit, Haász János
POLITIKA

„Ha megtudom, hogy valaki tiszás, azonnal kirakom innen!”

A csornai választókerületet 71 százalékos eredménnyel nyerte meg 2022-ben a Fidesz. Az Ausztria közelsége miatt jómódú, hagyományosan jobboldali körzetet egy helyben ismert keresztény-konzervatív jelölttel hódítaná el a Tisza. Nem lesz könnyű dolga.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor
POLITIKA

Gyűlölni, de szívből – a gyöngyösi választókerületet a Mátra és a politika is kettéhasítja

A választókerületben 2014-ben és 2018-ban is szorosan nyert a fideszes jelölt, de jövőre még kiélezettebb verseny várható. A kormánnyal szembeni elégedetlenség a választást eldöntő falvakban is megjelent. Nehéz megjósolni, hogy ez elegendő lesz-e az ellenzéki győzelemhez.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor
POLITIKA

„Orbán vagyok én is, de szégyellem” – a Fidesz magára hagyta Dél-Békést, de a falvakon még bukhatja a győzelmet a Tisza

Orosháza a rendszerváltás óta csúszik lefelé, az ipar leépítése miatt elvándorlással küzdő városnak a Fidesz sem segített. A kormánypárt 2024-ben elvesztette a polgármesteri pozíciót, azóta az orosházi közhangulat ellene fordult. A Fidesz csak a falvakban bízhat, de a választókerület esélyese így is a Tisza.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor
POLITIKA

A Szabó Zsoltot lejárató Promenad24 mindig oda üt, ahová Lázár érdekei kívánják

A Promenad24 nem egyszerűen fideszes lap: ha kell, Lázár párton belüli ellenfeleinek is nekimegy. Most Szabó Zsolt esete világít rá az emberi méltóságot semmibe vevő módszereikre.

Urfi Péter
POLITIKA

A cserehátiak már csak Orbán Viktort veszíthetik

Az ország egyik legfideszesebb régiójában kiderült, hogy Magyar Pétert mindenki ismeri, de a legtöbb ember utálja. Bár sokan mélyszegénységben élnek, a többség úgy érzi, hogy sokat köszönhet Orbán Viktornak. Az ország legfideszesebb településén viszont így is találtunk egy Tisza-szimpatizánst.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor
POLITIKA