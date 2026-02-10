Gáspár Evelin számára inspiráló, hogy Szijjártó magyarul is képes kiállni a hazájáért

Gáspár Evelin a Fidesz pártalapítványának, a Polgári Magyarország Alapítványnak beszélt a főnöke, vagyis Szijjártó Péter külügyminiszter tűrőképességéről egy Facebook-videóban.

„Egyre többet láthatunk téged Szijjártó Péter miniszter úr mellett, milyen a munka és a pörgés?” – tették fel a kérdést Gáspár Evelinnek, aki erre az alábbi választ adta:

„Miniszter úrral egy külön tanulási folyamat és egy élmény a munka, hiszen ő tele van energiával és mindig tettre kész. És tényleg, neki a tűrőképessége határtalan. Szóval hiába, hogy fiatalabb vagyok, de nekem fel kellett zárkózni fizikálisan az ő tempójához, és számomra az nagyon inspiráló, hogy bármilyen helyzetben, akár magyarul, akár angolul, képes kiállni a hazájáért, és megvédeni a magyarok érdekeit.”

Gáspár Evelin pár hónapja került Szijjártó kommunikációs csapatába. Eleinte csak Facebook-interjúkat készített vele, majd Moszkvába is elkísérte mint a sajtóreferense. Január végén pedig, amikor a Fidesz megrémült Lázár János cigányozásának utóéletétől, Gáspár Evelint Orbán Viktor mellé is leültették.

