Hidegbeszivárgás van, tavasz nincs

Aki az elmúlt napokban már a madarak hajnali csicsergésének örült, az gyorsan fogja vissza magát, mert még sehol sincs a tavasz. Sőt, az Időkép egyenesen azt írja, hogy fagyos levegő szivárog a Kárpát-medencébe.

Szóval lehet, hogy az elmúlt napokban enyhébb volt az idő, és néha már egy vékonyabb kabát is elég volt, de kedden elindul egy hidegbeszivárgás.

Utóbbi az Időkép előrejelzése szerint annyit tesz, hogy fagyos légtömeg érkezik hazánkba a Vaskapu-szoroson át, délkelet felől, ennek hatására pedig a keleti tájak kivételével többfelé megélénkülhet, helyenként megerősödhet a délkeleti szél.

Nagy lehűléstől egyelőre nem kell tartani, de az alsó légrétegben érkező hidegebb, sűrűbb levegő emelkedésre kényszeríti az enyhébb, nedvesebb levegőt, emiatt kevés vegyes csapadékra is számíthatunk.