Karácsony: A gödi mérgezés és annak tudatos eltitkolása az Orbán-kormány legsúlyosabb bűnei közé tartozik

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

„A gödi mérgezés, annak tudatos eltitkolása, az, hogy az emberek egészsége és élete helyett megint csak a pénzt választotta prioritásul az Orbán-kormány, ennek a rezsimnek a legsúlyosabb bűnei közé tartozik” – írja Karácsony Gergely a Facebookon.

Fotó: Németh Dániel/444

A főpolgármester azt írta, konzultáltak a Városháza levegőminőséggel foglalkozó szakembereivel. Kiderült, hogy a gödi mérgezés Budapestet nem érinti: „a rákkeltő, magzati korban degeneratív elváltozásokat is okozó porszennyezés elsősorban beltéri, az ott dolgozókra nagyon veszélyes, de a szennyezőanyag, ha levegőcsere vagy – tisztítás után – távozik is a beltérből, Budapestre érve nagy valószínűséggel elkeveredik”. Karácsony szerint „ez nem jelenti azt, hogy ezért a botrányért ne kellene felelősséget vállalni, és ne lenne szükség azonnali, átfogó egészségügyi és környezeti vizsgálatokra a gödi szennyezés következményeinek felmérésére”.

Karácsony azt írta: „Most látszik csak igazán, mekkora kárt okozott, hogy a kormány szisztematikusan gyengítette az elmúlt években a környezetvédelmi intézményrendszert, és ma olyan országban élünk, ahol egy szerződéskötéssel megúszhatnak mindenféle szankciót a legszennyezőbb cégek is. A változás ezen a téren is elkerülhetetlen.”

A Samsung gödi gyára a lakóövezet mellett 2023-ban
Fotó: Németh Dániel/444

Szijjártó Péter reggel közölte, hogy rágalmazásért büntetőfeljelentést tesz Magyar Péter ellen, és megteszi „a szükséges jogi lépéseket is” a Telex-szel szemben, miután a lap hétfőn arról írt, hogy a gödi Samsung a valós adatokat eltitkolva hosszú időn át súlyos rákkeltő mérgezésnek tette ki dolgozóit és potenciálisan a környéken lakókat is. A lap szerint erről a kormány is tudott, annyira, hogy a Rogán Antal vezette titkosszolgálatok is vizsgálták a céget, és megállapították, hogy sáros. A téma 2023-ban a kormány elé került, itt a Telex szerint Rogán az akkugyártással szemben kialakult közhangulat miatt „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gödi gyárban történteket, és azt mondta: ha a mérgezések nyilvánosságra kerülnek, az súlyos politikai veszélyt jelenthet a kormánypártokra. Más miniszterek viszont arról beszéltek, hogy a gyár bezáratása jelentős nemzetgazdasági károkat okozhat, és elijesztheti a Samsung további beruházásait és a többi akkugyártót. Végül nem záratták be a gyárat, aminek több vezetőjével a lap szerint Szijjártó Péter akkor már hosszú ideje bizalmas viszonyban volt.

A Tisza Párt elnöke szerint felmerül minden kormányzati vezető büntetőjogi felelőssége is, aki tudott a gödi Samsung-gyár emberi egészséget veszélyeztető szennyezéseiről. Szijjártó a Telexnek azt mondta, „a bíróságon találkozunk”, a külügyminiszter szerint a Telex meg sem kérdezte a Samsung-gyár ügyében, erre a lap közzétette a levelet, amit a külügy sajtóosztályának küldtek. A lap cikkére a Pest megyei kormányhivatal azzal reagált, hogy az valótlanságokat tartalmaz, ők politikai befolyástól mentesen ellenőrizték a gyárat.

POLITIKA Karácsony Gergely orbán-kormány samsung gyár Göd Rogán Antal gödi mérgezés magyar péter Tisza Párt akkugyártás Szijjártó Péter gödi samsung-gyár telex samsung
Kapcsolódó cikkek

Szijjártó Péter büntetőfeljelentést tesz Magyar Péter ellen

„Nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt.”

Mészáros Juli
POLITIKA

Olyan súlyosan mérgező, rákkeltő anyagokkal szennyezett volt a gödi Samsung-gyár levegője, hogy még a titkosszolgálatot is bevetette a kormány

A Telex egy forrása szerint egy 2023 tavaszi kormányülésen Rogán Antal „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gyárban történteket, és annak bezárása is felmerült.

Haász János
belföld

Magyar Péter szerint felmerül minden kormányzati vezető büntetőjogi felelőssége is, aki tudott a gödi Samsung-gyár emberi egészséget veszélyeztető szennyezéseiről

A Tisza elnöke szerint a gödi szennyezés és mérgezés lehet a Fidesz Bős-nagymarosi ügye, és egy ilyen ügy miatt a kormánynak mennie kell.

Mészáros Juli
belföld

Szijjártó a Telexnek: A bíróságon találkozunk

Szijjártó szerint a Telex meg sem kérdezte a Samsung-gyár ügyében, a lap erre közzétette a levelet, amit a külügy sajtóosztályának küldtek.

Mészáros Juli
belföld

A kormányhivatal szerint a gödi Samsung gyár nem veszélyeztette a környezetet

Súlyos helyzetet tárt fel a gödi Samsung-gyárban történt szennyezésekkel kapcsolatban a Telex. A lap cikkére a Pest megyei kormányhivatal azzal reagált, hogy az valótlanságokat tartalmaz, ők politikai befolyástól mentesen ellenőrizték a gyárat.

Bódog Bálint
belföld