Kaja Kallas szerint az európai büszkeség bizonyítéka, hogy kifütyülték az olimpia megnyitóján J. D. Vance amerikai alelnököt

Az „európai büszkeséget” fejezték ki Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője szerint azok, akik a téli olimpia megnyitóján kifütyülték J. D. Vance amerikai alelnököt. Vance-t és feleségét akkor fütyülték ki, amikor a stadion kijelzőjén őket mutatták, ahogy kis amerikai zászlókat lengettek. A Kyiv Independent azt írja, Kallas a történteket összefüggésbe hozta az amerikai nyilatkozatokkal, amik az EU-t célozták meg.

„Azt hiszem, sok nem túl kedves szót hallottunk az Egyesült Államoktól Európával kapcsolatban. Természetesen a mi közönségünknek is van büszkesége: európai büszkesége. Ez pedig megmutatkozik” – mondta az EU külügyi főképviselője.

Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Vance többször is bírálta az EU-t, leginkább a tavalyi müncheni biztonsági konferencián, ahol megkérdőjelezte, hogy az Egyesült Államok és Európa még mindig osztja-e a demokráciáról alkotott közös elképzelést. De bírálta az EU dezinformáció elleni erőfeszítéseit is, mert azok szerinte korlátozzák a szólásszabadságot.