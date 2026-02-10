Lindsey Vonn üzent a bukása után: a tündérmese elmaradt, de semmit sem bán

Hétfő este a kórházból üzent Lindsey Vonn, az alpesi sí egyik legnagyobb sztárja, aki a téli olimpia vasárnapi lesiklóversenyén néhány másodperccel a rajtja után hatalmasat esett, nem tudott talpra állni, mentőhelikopter jött érte.

„Tegnap az olimpiai álmom nem úgy ért véget, ahogyan megálmodtam. Nem volt regénybe illő befejezés, nem volt tündérmese, hanem egyszerűen csak maga az élet. Mert mertem álmodni, és elképesztően keményen dolgoztam azért, hogy eljussak idáig”

– írta a 41 éves amerikai síző, aki a valamivel több mint egy hete elszenvedett keresztszalag-szakadása ellenére is elindult az olimpián.

Arról is írt, hogy az alpesi lesiklásban a különbség egy jól megválasztott ív és egy katasztrofális sérülés között mindössze 10 centi, ő pedig túl szűken vette a kanyart, nem a korábbi sérülése miatt esett. „A jobb karom beleakadt a kapuba, kifordított, és ez vezetett a bukásomhoz. A keresztszalag-sérülésemnek és a korábbi sérüléseimnek semmi közük nem volt a balesethez”. Vonn sípcsontja eltört, állapota jelenleg stabil, de a teljes felépüléshez további műtétekre lesz szükség. Nem bánta meg, hogy rajthoz állt, tudta, hogy kockázatot vállal, ugyanakkor azt az érzést, hogy ott lehetett a rajtnál, soha nem fogja elfelejteni. Bejegyzését ezzel az üzenettel zárta:

„Ahogyan a síelésben, úgy az életben is kockázatot vállalunk. Álmodunk. Szeretünk. Ugrunk. És néha elesünk. Néha összetörik a szívünk. Néha nem érjük el azokat az álmokat, amikről tudjuk, hogy képesek lettünk volna megvalósítani. De éppen ez az élet szépsége: hogy megpróbálhatjuk. Én megpróbáltam. Álmodtam. Ugrottam. Remélem, ha bármit is magatokkal visztek az utamból, az az lesz, hogy mindannyian merjetek nagyot álmodni, és bátran kockáztatni. Az élet túl rövid ahhoz, hogy ne adjunk esélyt önmagunknak. Mert az egyetlen igazi kudarc az életben az, ha meg sem próbáljuk. Hiszek bennetek – ahogyan ti is hittetek bennem.”

Lindsey Vonn bukása az olimpián. Fotó: HANDOUT/AFP

Vonn igazi legenda, 84-szeres világkupagyőztes, a sportág történetének egyik legnagyobb alakja, az egyetlen nő, aki mind az öt klasszikus alpesi sí versenyszámban nyert világkupát. Sérülések és balszerencse miatt azonban csak egyszeres olimpiai bajnok. 2019-es visszavonulása után tavaly tért vissza a versenyzéshez, protézissel az egyik térdében. Az idei szezonban eddig elképesztő formában volt, lesiklásban vezeti a világkupa pontversenyét, szuperóriás-műlesiklásban pedig a harmadik helyen áll. A mostani balesettel azonban könnyen lehet, hogy véget ért a pályafutása.