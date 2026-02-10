Magyar Péter szerint felmerül minden kormányzati vezető büntetőjogi felelőssége is, aki tudott a gödi Samsung-gyár emberi egészséget veszélyeztető szennyezéseiről

„A gödi Samsung-gyárnál történtekkel az Orbán-kormány közvetlenül veszélyeztette az üzemben dolgozó 7500 munkás, és a környéken élő több tízezer ember egészségét. A gödi szennyezés és mérgezés lehet a Fidesz Bős-nagymarosi ügye, azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben nemcsak súlyos környezetkárosítás történt, hanem a kormány tudtával úgy működhetett az akkumulátor-üzem, hogy Orbán Viktoréknak titkosszolgálati jelentésekből pontos tudomása volt arról, hogy a gyár területén sokszor az egészségügyi határértéket sokszorosan meghaladta a súlyosan rákkeltő nikkel és kobalt szennyezés, és volt olyan munkavállaló, akinél ötszáztízszeres határérték-túllépést mutattak ki”

– kezdi videóját Magyar Péter, aki nem sokkal azután tette közzé mindezt, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, büntetőfeljelentést tesz Magyar Péter ellen rágalmazás miatt.

Magyar Péter hétfőn kijelentette, szerinte „Szijjártó Péternek haladéktalanul távoznia kell a posztjáról”, amiért „mindent tudott a gödi Samsung SDI gyárban történt mérgezésekről és szennyezésről”, és „ő lobbizta ki, hogy az üzem működését ne függesszék fel az egészségügyi határértéket többszázszorosan meghaladó szennyezési értékek ellenére”.

Magyar Péter a mostani videója szerint továbbra is tartja magát ahhoz, hogy „Szijjártó Péter mindent tudott”, és hogy „ő maga lobbizta ki, hogy az üzem működését ne függesszék fel”.

„Orbán Viktoréknak volt az a pénz, amiért nem tudtak nemet mondani a magyarok megmérgezésére” – mondja videójában Magyar Péter, aki szerint „egy ilyen ügy miatt a kormánynak mennie kell, de mind tudjuk, hogy maguktól nem fognak elmenni”.

Magyar Péter azzal zárta mondanivalóját, hogy szerinte „a politikai felelősség itt kevés, minden kormányzati vezetőnek felmerül a büntetőjogi felelőssége is, aki tudott ezekről az emberi egészséget súlyosan veszélyeztető szennyezésekről, és asszisztált az üzem további működéséhez”.

A Telex a napokban arról írt, hogy a gödi Samsung a valós adatokat eltitkolva hosszú időn át súlyos rákkeltő mérgezésnek tette ki dolgozóit és potenciálisan a környéken lakókat is. A lap szerint erről a kormány is tudott, annyira, hogy a Rogán Antal vezette titkosszolgálatok is vizsgálták a céget, és megállapították, hogy sáros. A téma 2023-ban a kormány elé került, itt a Telex szerint Rogán az akkugyártással szemben kialakult közhangulat miatt „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gödi gyárban történteket, és azt mondta: ha a mérgezések nyilvánosságra kerülnek, az súlyos politikai veszélyt jelenthet a kormánypártokra. Más miniszterek ugyanakkor arról beszéltek, hogy a gyár bezáratása jókora nemzetgazdasági károkat okozhat, és elijesztheti a Samsung további beruházásait és a többi akkugyártót. A gyárat végül nem záratták be.

Szijjártó Péter kedd reggel arról beszélt, hogy „múlt pénteken, a kúria hozott egy döntést, egy ítéletet, ami úgy szól, hogy a gödi Samsung gyár egységes környezethasználati engedélye érvényes, és a gyár működhet”. Vagyis egy múlt pénteki alkotmánybírósági döntésre hivatkozott, ami szerint most rendben van a gyár, azt azonban már nem fejtette ki, hogy 2023-ban miért ne történhetett volna az, ami a Telex cikkében szerepel.