Már 18 ember meghalt New Yorkban az extrém hideg miatt

Az elmúlt 13 napban folyamatosan 0 fokot vagy mínuszokat mértek New Yorkban, a BBC azt írja, ez az egyik leghosszabb ideig tartó fagyos időszak, amit New York tapasztalt az elmúlt hatvan évben. Zohran Mamdani, a város polgármestere szerint a hétvégén újabb ember halt meg, ezzel már tizennyolcan vesztették életüket a hideg miatt. A halottak közül legalább tíz embert az utcán találtak meg. A lakosokat arra kérte, figyeljenek egymásra.

Fotó: SELCUK ACAR/Anadolu via AFP

Hozzátette, hogy körülbelül 1400 embert helyeztek el hajléktalan szállókban, ezek kapacitását pedig 64 szállodai szobával tovább bővítették, az utcákon 150 szociális munkás dolgozik.