Marta Kos: Ukrajna energiarendszerének valódi védelméhez az ország légterének megerősítése is elengedhetetlen

Ukrajna energiarendszerének valódi védelméhez az ország légterének megerősítése is elengedhetetlen, ezért sürgősen több légvédelmi rendszert és rakétát kell Ukrajnába szállítani – mondta Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén.

Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben 2026. január 29-én. Fotó: SIMON WOHLFAHRT/AFP

A biztos felszólította a tagállamokat, hogy haladéktalanul cselekedjenek, és lehetőség szerint nemzeti készleteikből is biztosítsanak eszközöket. Az Európai Bizottság átfogó, 90 milliárd eurós csomagot javasolt Ukrajna energiarendszerének fenntartható védelmére és a következő telekre való felkészülés érdekében. Marta Kis a javasolt ukrajnai támogatási hitel elfogadását sürgette, amiről szerdán szavazhat az EP. „Ez a finanszírozás megerősíti Ukrajnát, kiszámíthatóságot teremt, növeli a befektetői bizalmat, és egyértelmű politikai jelzést küld Európa elkötelezettségéről” – mondta.

A biztos szerint Ukrajna energiaszuverenitásának támogatása nem jótékonyság, hanem európai biztonsági érdek, „egy ellenálló ukrán villamosenergia-hálózat egész kontinensünket erősíti”.

Oroszország célzott, szisztematikus támadásokat hajt végre Ukrajna kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrája ellen, és „ezek nem a háború mellékhatásai, hanem tudatos csapások, amelyeknek célja, hogy a civileket sötétségbe és hidegbe taszítsák”, Moszkva „fegyverként használja a telet”, humanitárius katasztrófát próbál előidézni, de Ukrajna nem marad egyedül, Európa mellette áll – mondta. A felkészülés a télre kiemelt prioritás marad: a háború kezdete óta közel 350 millió eurót különítettek el erre a célra, ebből 40 millió eurót a 2025/2026-os tél előkészítésére. Az energiarendszer elleni támadások nemcsak infrastruktúrát rombolnak, hanem az emberek fűtéshez, vízhez és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését is veszélyeztetik – mondta. (MTI)