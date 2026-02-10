Mészáros Lőrinc eszéki futballcsapatánál idén még nem utaltak fizetést

December 21. óta nem kaptak fizetést az eszéki futballcsapat alkalmazottai, így a játékosok sem, írja az index.hr. (A lapnak semmilyen köze nincs a kormányközeli magyar Indexhez.) Az érintettek a klubvezetést is megfenyegették.

A klub elnökeként az irányító triónak tagja az a vajdasági származású Sakalj Ferenc, aki a nyelvtudása miatt lett Mészáros Lőrinc horvátországi embere. (A klub tulajdonosa a felcsúti klubjával való összeférhetetlenség miatt papíron már nem Mészáros Lőrinc, valójában mindenki tudja, hogy továbbra is ő van a csapat mögött.)

Az Opus Arena a Dinamo Zágráb elleni rangadó előtt Fotó: Lukács Csaba / Magyar Hang

Hiába a sok téli igazolás, a klub egy győzelemmel és két vereséggel kezdte az évet, és egy pont hátránnyal áll az utolsó helyen. A csapat a horvát első osztályból még soha nem esett ki.

Mészáros Lőrinc szerepvállalása a 2010-es évek közepén kezdődött Eszéken. Kezdetben jöttek a sikerek, a csapat többször is dobogón végzett, nemzetközi kupában indult, a magyar milliárdos díszpolgári címet kapott. Mészáros egy stadiont is épített, mostanra azonban megtört a lendület. Az Orbán emberét tíz évvel ezelőtt messiásként fogadó szurkolók legfőbb követelése, hogy távozzon Sakalj az elnöki posztról. A klub lejtmenetéről több cikket írtunk, ezt augusztusban, ezt meg januárban.