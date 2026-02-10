Rejtélyes weboldal jelent meg Radnai Márk, a Tisza alelnöke nevével

Kedden egy szándékosan rejtélyes weboldal jelent meg a radnaimark.hu címen, amely egy plafonhoz vagy felső sarokhoz rögzített kamerával mutat egy üres ágyat egy fekete-fehér képen, felette a „coming soon”, azaz „hamarosan következik” felirattal. Nem sokkal később a propagandamédia bugyraiban írások jelentek meg, amelyek arról szólnak, hogy „kering egy hír”, miszerint Radnai és Magyar Péter valamiféle orgián vettek részt, és valójában ezt láthatjuk majd az oldalra hamarosan kikerülő felvételen.

Minket maga Radnai Márk hívott fel.

Elmondta, bár sokat költözött az elmúlt időszakban, a képen látható szoba nem valamelyik lakását mutatja. Azt állítja, egyáltalán nem ismeri a képen látható szobát. Azt is hozzátette, hogy hallott már arról az elmúlt hónapokban, hogy valamiféle homoszexuális kapcsolattal akarják hírbe hozni, ő egyáltalán nem homofób, így nem is akart ezekre eddig reagálni.

Azt mondja, bármivel is állnak elő, azt azonnal cáfolni tudja, mert nem volt olyan kapcsolata, ami bármilyen szinten közügy tárgyát képezheti.

Szerinte Magyar Péter partizános interjújának holnapi, kétéves évfordulójára van időzítve ez az „akció”. A honlap címét épp a hetekben – amikor jelölt lett Esztergomban – le akarta védetni,és akkor szembesült vele, hogy valakik már megszerezték. A domainadatokból az látszik, hogy a radnaimark.hu címet már több mint egy éve, 2024. december 30-án megvette egy magánszemély.