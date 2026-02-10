Szijjártó a Telexnek: A bíróságon találkozunk

belföld
„Ön tudott arról, hogy több százszoros szennyező értéket mértek a gödi Samsung-gyárban 2023-ban?” – tette fel a kérdést kamerák előtt a Telex Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek, aki erre először csak annyit reagált:

„Mielőtt hazugságokat terjesztenek rólam, legközelebb kérdezzenek meg, és ha előtte nem kérdeznek meg, utána se kérdezzenek meg. A bíróságon találkozunk.”

A videóba ezen a ponton és később is bevágtak egy screenshotot, amin azt látni, hogy a lap január 21-én küldött levelet a témában a külügy sajtóosztályának.

Szijjártó később azzal folytatta, hogy szerinte a Telex munkatársai „nagyon durva hazugságokat állítottak” róla, „anélkül, hogy megkérdeztek volna”.

„Ha előtte nem kérdeztek meg, utána se kérdezzen meg. Én önökkel szemben pert indítok, és a perben meg fogjuk beszélni, hogy miért hazudtak rólam, miért állítottak nagyon durva hazugságokat, ez több a soknál, tudja? Mert én értem, hogy a választási kampányba beleférnek dolgok, de ilyenekkel vádolni egy embert, mint amivel maguk vádoltak, az több a soknál, és ennek lesz következménye” – mondta Szijjártó a Telex újságírójának, aki ezen a ponton visszakérdezett, hogy mi volt a hazugság a cikkükben. „Olvassa el, most ne csináljon már... maguk írták” – válaszolta Szijjártó, a Telex újságírója pedig emlékeztette a külügyminisztert, hogy ő állította, hogy hazugság van a cikkben.

„Legalább hülyének ne nézzük egymást! Olvassa el a cikket, önök írták, ne nézzük egymást hülyének!” – mondta Szijjártó. „Küldtünk kérdéseket a minisztériumnak is” – szólt Szijjártó után a Telex újságírója, mire a miniszter azzal a szöveggel szállt be a kocsijába: „Dehogy küldtek!”

Ezek szerint Szijjártó sajtós csapatának figyelmét elkerülte az alábbi levél:

Fotó: Telex

Szijjártó Péter kedd reggel közölte, hogy büntetőfeljelentést tesz Magyar Péter ellen rágalmazás miatt, és megteszi „a szükséges jogi lépéseket is” a Telex-szel szemben, miután a lap a napokban arról írt, hogy a gödi Samsung a valós adatokat eltitkolva hosszú időn át súlyos rákkeltő mérgezésnek tette ki dolgozóit és potenciálisan a környéken lakókat is. A lap szerint erről a kormány is tudott, annyira, hogy a Rogán Antal vezette titkosszolgálatok is vizsgálták a céget, és megállapították, hogy sáros. A téma 2023-ban a kormány elé került, itt a Telex szerint Rogán az akkugyártással szemben kialakult közhangulat miatt „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gödi gyárban történteket, és azt mondta: ha a mérgezések nyilvánosságra kerülnek, az súlyos politikai veszélyt jelenthet a kormánypártokra. Más miniszterek ugyanakkor arról beszéltek, hogy a gyár bezáratása jókora nemzetgazdasági károkat okozhat, és elijesztheti a Samsung további beruházásait és a többi akkugyártót. Végül nem záratták be a gyárat, aminek több vezetőjével a lap szerint Szijjártó Péter akkor már hosszú ideje bizalmas viszonyban volt.

belföld