A törökök úgy érzik, Irán miatt belesodródhatnak egy nukleáris fegyverkezési versenybe

Törökország mérlegelheti, hogy csatlakozik egy regionális nukleáris fegyverkezési versenyhez, ha Irán atomfegyvert fejleszt – mondta hétfőn Hakan Fidan török külügyminiszter a Bloomberg tudósítása szerint.

Fidan arról beszélt, hogy Ankara nem akarja felborítani a térség erőegyensúlyát, de bizonyos körülmények között kénytelen lehet lépéseket tenni. Hangsúlyozta: Törökországnak nincs atomfegyverprogramja, tagja az atomsorompó-egyezménynek, és kizárólag polgári célú atomerőműveket épít. Ugyanakkor az ország területén, az incirliki légibázison több tucat amerikai nukleáris fegyver található, igaz, ezeket Törökország nem használhatja.

Az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalás kapcsán Fidan azt mondta, a légicsapások nem vezetnének rendszerváltáshoz Iránban, a Közel-Kelet pedig nem bírna el egy újabb háborút. „Irán nem atombombát készít” – fogalmazott. Szerinte az is növelheti egy jövőbeli nukleáris fegyverkezési verseny esélyét Ázsiában és Európában, hogy egyre többen kételkednek abban, az Egyesült Államok valóban megvédi-e szövetségeseit.

Fotó: SOEREN STACHE/dpa Picture-Alliance via AFP

A 444-en már tavaly írtunk arról, hogy a kialakuló új világrendben Amerika szövetségesei már nem lehetnek biztosak abban, hogy Washington baj esetén a segítségükre siet. A globális együttélés évtizedek óta elfogadott szabályait felrúgó Trump-kormány törésének-zúzásának hatására Európától Ázsiáig sok, magát veszélyben érző országban felmerült a nukleáris fegyverkezés tabujának megtörése. Varsótól Szöulig egyre többen jutnak arra, hogy Amerikában pont annyira bízhatnak, mint a szomszédaik atomfegyvereiben, ezért a saját kezükbe kell venni a sorsukat.