Trump a világ legnagyobb diadalívét húzza fel Washingtonba

A világ legnagyobb diadalívét akarja felhúzni Washingtonba Donald Trump július 4-ig, 250 láb az Egyesült Államok 250. születésnapjára, habos-babos-aranydíszítéssel - ez átszámítva annyi mint 76 méter. Összehasonlításul: Napóleon párizsi diadalíve 53 méteres.

A CNN információi szerint a tervek egy 7,5 méteres talapzatról, és az arra rákerülő 45x45 méteres boltívról szólnak; annak a tetejére kerülne még rá egy óriási aranyozott bronz Szabadság-szobor, hogy igazán szép legyen.

„Amit az emberek leginkább ismernek, az a párizsi Diadalív. És azt hiszem, jóval túl fogjuk szárnyalni”

– mondta Trump egy decemberi karácsonyi fogadáson a Fehér Házban. Eredetileg három különböző terv volt az asztalon, de Trump nem borította a papírformát: a legdíszesebbet és a legnagyobbat választotta.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

„Az Arch nemcsak Washington D.C., hanem az egész világ egyik legikonikusabb nevezetessége lesz” – kommentálta főnöke végtelenül bölcs döntését a Fehér Ház szóvivője.

Műemlékvédők szerint azonban a tervek brutálisan túlméretezettek, és az építmény el fogja takarni a kilátást két meghatározó történelmi emlékmű, a Lincoln-emlékmű és Robert Lee tábornok Arlington-háza között. Trump diadalíve éppen ezek közé kerülne a Potomac folyó mellé, egy körforgalom közepébe, úgy, hogy éppen a két emlékmű közé ékelődne.

Ők arra számítanak, hogy a tervek miatt perek is indulnak majd, kérdés ugyanis, hogy azok megfelelnek-e a szövetségi környezetvédelmi törvénynek és a történelmi örökségek törvénynek. A diadalív magassága repülésbiztonsági kérdéseket is felvet: a tervezett helyszín mellett van ugyanis az egyik légifolyosó vége, ahol a washingtoni Ronald Reagan reptéren leszálló gépek már csak 170 méteres magasságban repülnek.

Trump azért nemcsak a diadalívvel készül az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára. A történelmi ünnepet egy, a Fehér Ház kertjébe tervezett ketrecharcos sztárshow-val kívánja méltóképpen megünnepelni, valamint egydolláros érméket akar veretni a saját arcképével - annak elenére, hogy több mint 150 éve törvény tiltja, hogy élő ember képmása legyen amerikai pénznemeken.