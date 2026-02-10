Trumpon veszekedtek, majd lelőtte lányát az apa, aki azt mondta, az sem zavarná túlságosan, ha szexuálisan bántalmaznák a lányt, hiszen van még két másik gyereke

Trumpon vesztek össze, mielőtt az apja Texasban lelőtte a lányát, nem sokkal az elnök januári beiktatása előtt - a rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölésként vizsgálja a brit nő halálát, de nem indítottak büntetőeljárást - írja a BBC.

Lucy Harrisont tavaly január 10-én lőtték mellbe a család Dallas közelében lévő házában. Tíz nappal voltak Trump második beiktatása előtt, ami értelemszerűen több családban volt ekkoriban vitatéma, de a korábban alkoholizmus miatt is kezelt Kris Harrison különösen hevesen veszekedett a lányával, aki egy családi nyaralásra utazott haza Nagy-Britanniából.

Lucy Harrison Fotó: Cheshire Police

A 23 éves nő barátja, Sam Littler tanúvallomása szerint Lucy leginkább azon zaklatta fel magát, ha az apja a fegyvertartásról beszélt, ezen a reggelen viszont ennél is érzékenyebb volt a téma.

„Mit éreznél, ha én lennék az a lány, akit szexuálisan bántalmaztak?”

- kérdezte apját, aki erre a lány barátja szerint azt válaszolta, hogy ez nem zaklatná fel túlságosan, mert vele él még két másik lánya is. Lucy ezután feldúlva szaladt fel az emeletre, de nem sokkal később az apja kézen fogva vezette le egy földszinti szobába.

15 másodperccel később egy hangos durranást lehetett hallani, majd Kris Harrison kiabált a feleségéért. „Berohantam a szobába, Lucy a padlón feküdt a fürdőszoba közelében, Kris pedig csak összefüggéstelenül üvöltött”

- mondta a lány barátja.

A lány anyjának ügyvédje szerint egyértelmű, hogy az apja lőtte le Lucy Harrisont, ő volt az egyetlen, aki a történtek idején vele volt a szobában. Ennek ellenére nem vádolták meg, és büntetőeljárás sem indult az ügyben - a vizsgálat várhatóan kedden zárul majd le.