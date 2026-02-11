A váltó után egyéniben is olimpiai bajnok lett a biatlonos Julia Simon, aki tavaly felfüggesztettet kapott, mert meglopta csapattársait

A francia Julia Simon nyerte a női biatlonosok 15 kilométeres egyéni versenyét, ezzel pedig a vegyesváltó után második érmét szerezte a milánói-cortinai téli olimpiai játékokon. Második a szintén francia Lou Jeanmonnot, a harmadik óriási meglepetésre a bolgár Lora Hristova lett.

A tízszeres világbajnok, összetett világkupa-győztes és immár kétszeres olimpiai bajnok Simon története egészen rendkívüli: októberben három hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, mert meglopta egyik csapattársát, Justine Braisaz-Bouchet-t és a francia válogatott fizioterapeutáját, bankkártyájukat online rendelésekhez használta fel.

Simon azt mondta, nem volt anyagi motivációja, tettét nem tudta megmagyarázni, és pszichológus segítségét kérte. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 15 ezer eurós pénzbírságot is kapott, a francia szövetség pedig hat hónapos eltiltást szabott ki, amiből öt hónapot felfüggesztettek, így indulhatott az olimpián.

A vegyesváltóban a franciák magabiztosan nyertek az olaszok és a németek előtt, külön érdekesség, hogy Simon éppen Braisaz-Bouchet-t szorította ki a csapatból. A női váltóban azonban még indulhatnak együtt, a franciák komoly favoritnak számítanak. A nőknél a sprintet február 14-én, a tömegrajtos versenyt 21-én rendezik, Simon ezeken is az esélyesek közé tartozik.