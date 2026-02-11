Betegen pereskedni évekig – csak így van esély kártérítésre mérgező környezet miatt

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Súlyosan mérgező, rákkeltő környezetben kellett dolgozniuk a gödi Samsung gyárban az embereknek, a cég belső jelentései szerint volt, hogy 510-szeres határérték túllépést mutattak ki az egyik ukrán állampolgárságú dolgozónál - írta a Telex még hétfőn reggel. Ez egy 2023 februári jegyzőkönyvből derült ki, de a lap birtokába jutott egy olyan összesítés is, ami szerint 2022-ben a gyár 2159 dolgozójából 857-et teszteltek, közülük 98 ember szervezetében találtak a határértéket meghaladó mennyiségű vegyi anyagot.

Egy forrásuk szerint a cég a tömeges pozitív tesztekre úgy reagált, hogy elkezdte cserélgetni a dolgozókat a különböző részlegek között. „A legszennyezőbb mixing részleget ezután olyanokkal töltötték fel, akiknek a vizeletében még a határérték alatt volt nikkelből és kobaltból.” A cikk szerint arra is volt példa, hogy a dolgozók nem a megfelelő védőfelszerelésben voltak.

A kormányhivatali dokumentumokban is szerepeltek határtúllépések, de az 510-szeres érték csak egy samsungos jegyzőkönyvből derült ki.

A cikk egyik legsúlyosabb állítása, hogy minderről a kormány is tudott, mert Rogán Antal ráküldte a cégre a titkosszolgálatot, miután azt gyanították, a gyár nem őszinte az ellenőrzést végző munkavédelmi hatósággal, illetve velük. A titkosszolgálat kiderítette, valóban nem őszinte a gyár vezetése, a kormányban a jelentés ismeretében vita alakult ki, hogy bezárassák-e a gödi üzemet vagy ne, végül úgy döntöttek, hogy ez nem teszik meg. A cikk szerint a gyár mellett érvelt Szijjártó Péter külügyminiszter, aki kedden ezt hazugságnak nevezte, és a 444-nek azt állította, nem is volt olyan kormányülés, mint amiről a Telex ír.

Közben a gyárat azért a különböző szabálytalanságok miatt büntette a hatóság, amennyire tudta (ez kezdetben 10 millió forint volt), a civilek a Samsung környezetében keresték – és olykor találták meg – a szennyezés nyomait.

Legrosszabbul mégis azok jártak, akiknek a cikkben említett munkakörülmények között kellett dolgozniuk. Ha egy cég volt vagy jelenlegi dolgozójának évekkel ezelőtt súlyosan mérgező környezetben kellett dolgoznia, és erről a munkáltató nem tájékoztatta, indíthat munkaügyi pert – írta a 444-nek Havas Bence, a Magyar Szakszervezeti Szövetség jogásza arra a kérdésre, mit tehet ilyen esetben egy érintett. Ha valaki munkaerőkölcsönzés útján került oda, akkor a kölcsönbeadó, illetve kölcsönbevevő cégeket is beperelheti.