Britney Spears eladta a teljes zenei életművét

A BBC értesülései szerint Britney Spears eladta teljes zenei életművét a Primary Wave nevű független zenei kiadónak.

A 44 éves énekesnő a lap szerint december 30-án kötötte meg az üzletet, aminek értéke mintegy 200 millió dollár, átszámítva körülbelül 63 milliárd forint.

Részleteket és a pontos vételárat nem hozták nyilvánosságra, a felek nem kommentálták az értesülést. Spears a világ egyik legsikeresebb női előadója, több mint 150 millió eladott lemezzel és kilenc stúdióalbummal. Olyan számok köthetők a nevéhez, mint a ...Baby One More Time, az Oops!… I Did It Again, a Toxic és a Gimme More. Legutóbbi megjelenése egy Elton Johnnal közös duett volt 2022-ben, 2024 januárjában pedig azt nyilatkozta, hogy nem kíván visszatérni a zeneiparba.

Britney Spears egy premieren 2019-ben.
Fotó: VALERIE MACON/AFP

A Primary Wave korábban több nagy előadó – Notorious BIG, Prince és Whitney Houston – életművéhez kapcsolódó jogokat is megszerezte. A csökkenő jogdíjbevételek miatt az elmúlt években több világsztár, például Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake és Shakira is úgy döntött, hogy több százmillió dollárért értékesíti zenei katalógusát.

