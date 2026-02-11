Csütörtökre sztrájkot hirdettek a Lufthansánál, késések és járattörlések várhatók

A Lufthansa német légitársasággal utazóknak csütörtökön járattörlésekkel és késésekkel kell számolniuk, mert a pilóták és légiutas-kísérők sztrájkot hirdettek – írja az MTI.

A 24 órás munkabeszüntetést a VC pilótaszakszervezet, illetve a légiutas-kísérőket képviselő UFO szakszervezet kezdeményezte, de a teherszállítást végző Lufthansa Cargót és a rövid távú járatokat teljesítő CityLine-t is érinti.

A pilótaszakszervezet tagjai tavaly szeptember végén megszavazták, hogy készek sztrájkolni. Ezzel akartak nyomást gyakorolni a Lufthansára, hogy jobb nyugdíjfeltételeket érjenek el. Azóta a tárgyalások újra megkezdődtek, de megszakításokkal folytak és eredménytelenek voltak.

Fotó: BORIS ROESSLER/dpa Picture-Alliance via AFP

A pilótaszakszervezet közlése szerint február 12-én minden, német repülőtérről induló járatot érint a sztrájk. Közben a légiutas-kísérőket képviselő szakszervezet is figyelmeztető sztrájkot tervez, ők azt szeretnék, hogy a Lufthansa központi cégénél és regionális leányvállalatánál, a Cityline-nál is induljanak tárgyalások a kollektív szerződésekről. Szerintük csak a Cityline-nál mintegy 800 munkahely van veszélyben a cégcsoport stratégiája miatt, az UFO szociális tervet akar. Egy tagoknak küldött levél szerint a cégvezetés azonban elutasította a tárgyalásokat.

Az UFO szerint a sztrájk érinteni fogja a Lufthansa CityLine összes, Frankfurtból, Münchenből, Hamburgból, Brémából, Stuttgartból, Kölnből, Düsseldorfból, Berlinből és Hannoverből induló járatát.