Financial Times: Zelenszkij február 24-én jelentené be, hogy elnökválasztást és népszavazást tartanak Ukrajnában

Ukrajna megkezdte az elnökválasztás és az Oroszországgal kötendő békemegállapodásról szóló népszavazás előkészítését, mivel Donald Trump kormánya nyomást gyakorol Kijevre, hogy mindkét szavazást május 15-ig tartsa meg. Ennek hiányában az amerikai biztonsági garanciákat is elvesztheti, írja a Financial Times ukrán és nyugati tisztviselőkre hivatkozva.

A választások megtartása drámai politikai fordulatot jelentene egy olyan elnök számára, aki többször is azzal érvelt, hogy az ilyen szavazások lehetetlenek, amíg az országban hadiállapot van érvényben, több millió ukrán van kitelepítve, és az ország mintegy 20 százaléka orosz megszállás alatt áll.

Volodimir Zelenszkij Fotó: Sven Hoppe/AFP

A lap forrásai szerint Zelenszkij február 24-én, az orosz invázió negyedik évfordulóján tervezi bejelenteni az elnökválasztás és a népszavazás tervét. Az ukrán elnök támogatottsága, bár továbbra is jelentős, csökkent a négy évvel ezelőtti, közel egyhangú szinthez képest a háború és az elnök belső körében zajló korrupciós botrányok miatt, derül ki a nemzeti közvélemény-kutatásokból. Zelenszkijhez közel álló személyek azt mondták, hogy ő és csapata jelezte a Trump-adminisztrációnak, hogy nyitottak a rendkívül gyors határidőre, a háborús időkben rövid időn belüli választások logisztikai akadályai ellenére is.

A munkaterv szerint az ukrán parlament márciusban és áprilisban dolgozná ki, hogy háborús körülmények között is lehessen szavazást tartani. A hadiállapot ugyanis tiltja Ukrajnának, hogy háború idején országos választásokat tartson.

Az elnökhöz közel álló személyek egyébként úgy vélik, idén van a legnagyobb esélye az újraválasztásra Ukrajnában, ahol hagyományosan nem részesítik előnyben a hivatalban lévő elnököket. A tisztviselők és a választási szakértők szerint a két szavazás egyidejű megtartásával valószínűleg nagyobb lenne a részvételi arány is. Ez azért fontos, mert egy nyugati tisztviselő szerint a háború előtt szavazásra regisztráltak legalább felének részt kellene vennie ahhoz, hogy a nemzetközi megfigyelők is elismerjék az eredményt. Egyúttal ne adjon okot senkinek sem – különösen Oroszországnak – hogy érvénytelennek minősítsék az eredményeket.