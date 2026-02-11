Grafikonon mutatjuk be, mennyire igaza volt Orbánnak, mikor beismerte, hogy aránytalan a választási rendszer

„Nehogy véletlenül azt higgyék, hogy a megelőző választásokon mi olyan arányban nyertük meg a választást, mint amit a mandátumszám mutat a parlamentben” – ismerte be Orbán Viktor a saját aktivistái előtt, hogy mennyire lejt a pálya.
„A valóságos támogatottság, hogy hány ember állt ide és hány velünk szemben, az mindig kisebb volt,mint a mandátumarányú fölényünk” – folytatta Orbán a Telex videója szerint pár napja Mezőtúron.
Azt is kimondta, a választásokon mindig úgy szereztek kétharmadot, hogy nem volt ekkora különbség, hiszen a választási rendszer olyan, hogy „a kis győzelmet is fölnagyítja, és elbillenti a győztes felé.”
Orbán nyilván nem azt akarta ecsetelni, hogy milyen aránytalanok a feltételek, hanem próbálta rávenni az aktivistákat, hogy adjanak bele mindent, hiszen „egy mandátumon is megfordulhat az eredmény.”
Orbánnak teljesen igaza van, mikor azt állítja, nem nyertek olyan arányban, mint amit a mandátumszám mutat. Grafikonra víve az adatokat tényleg ordítóak a különbségek.
Világos beszéd a végtelenül aránytalan magyar választási rendszerről Mezőtúron.
