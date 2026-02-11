Iskolai lövöldözés volt Kanadában, tízen meghaltak

Egy nő kedden tüzet nyitott egy nyugat-kanadai középiskolában, majd magával is végzett a rendőrség közlése szerint. A támadásban a lövöldöző mellett kilencen meghaltak, írja a Reuters. Ez volt az ország egyik legvéresebb, tömeges áldozatokkal járó eseménye a közelmúlt történelmében.

A Kanadai Királyi Lovasrendőrség tájékoztatása szerint hat embert találtak holtan egy középiskolában a Brit Kolumbiában található Tumbler Ridge városában, további két embert találtak holtan egy, az incidenshez vélhetően köthető lakásban, egy másik személy pedig a kórházba szállítás közben vesztette életét.

Rajtuk kívül még két embert súlyos vagy életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba, 25 személyt pedig nem életveszélyes sérülésekkel ápolnak. Azt egyelőre nem közölte a rendőrség, hogy az áldozatuk között hány kiskorú van. A hatóságok egyelőre a lehetséges indítékról sem tudtak tájékoztatást adni. (Reuters)