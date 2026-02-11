Lázár János a győri fórumán átvett egy vécékefét, amit Gáspár Evelinnek küldtek

Cikkünk frissül

A szokásosnál hangosabb Lázár János miniszter győri fóruma, az első egy órában folyamatosak voltak a bekiabálások, ment a „Mocskos Fidesz”, illetve a „hol a pénz”. Lázár emlékeztetett is mindenkit, hogy ez egy gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvény, és ha egymásnak feszülnek, akkor a rendőrség közbeavatkozik, amire korábban nem volt szükség. (Ez éles megjegyzés volt azok után, hogy a gyöngyösi tiltakozók kitakart arcát monogrammal és bűnlasjtrommal együtt terjesztette egy videón a Fidesz és több miniszter, köztük Lázár János.)

Lázár a tiltakozókat hol a Tisza Párthoz, hol a győri polgármesterhez, Pintér Bencéhez kötötte, bár egy ponton a kettő összeért, mert Pintérre Magyar Péter embereként hivatkoztak.

Győrben most amúgy is komoly a feszültség, a polgármester feljelentést tett, miután szerinte eltűnt 1,7 milliárd forint a lakáskasszából. Az ügyben büntetőeljárás indult (erre vonatkozhatott a hol a pénz bekiabálás), Pintért meghallgatták tanúként.

A fórumon Lázár mellett álló Fekete Dávid önkormányzati képviselő, a Fidesz képviselő-jelöltje arról beszélt, ez egy kampánykamu, amit azért tol ennyire a polgármester, mert megállapodott Magyar Péterrel, hogy minél nagyobb botrányt csinál. Szerinte a pénz megvan, Pintér pedig az almát hasonlítja össze a villanykörtével.

Egyébként pedig a Tisza jelöltje Pintér titkárnője, aki továbbra is felveszi a fizetését, pedig nem is dolgozik - háborgott Fekete, de Lázár elvette tőle a szót azzal, hogy ő nem akar semmit mondani a jelen nem lévő polgármesterre vagy képviselő-jelöltre.

A fórum első bő fél órája erről a témáról szólt, folyamatos bekiabálások mellett. Lázár rövidre zárva azt mondta, ha nincs meg a pénz, annak büntetőjogi következménye van, ha megvan, akkor a polgármesternek le kell mondania. “Ha becsületes és bátor, megteszi.” A tiltakozók miatt egyébként azzal vádolta a városvezetést, hogy uszítanak, agressziót szítanak.

Vécékefe és Habony Árpád

A második körös kérdéseknél kapta Lázár sorra az igazán kemény kérdéseket. Az első kérdező megjegyzéseket tett Deutsch Tamásra és Pintér Sándorra (Lázár itt próbált közbeszólni, de a kérdező nem hagyta), majd számon kérte Lázárt, hogy mégis ki kezdte az uszítást, milyen pénzből van az a sok plakát, és mindezért Habony Árpádot tette felelőssé. Ő úgy sejti, Habony még mindig a miniszterelnök tanácsadója.

Ezután következett az a férfi, aki átadott egy vécékefét Lázár Jánosnak, és kérte, adja át ezt a Szijjártó Péter mellett dolgozó Gáspár Evelinnek. A férfi szerint Lázár a wc-pucolós mondatával Gáspár Evelint is minősítette.

Lázár azonnal átvette a vécékefét, és hátra vitte.

A válaszában megköszönte a „fontos eszközt”, Gáspár Evelinre nem mondott semmit, de megint elkezdte magyarázni, hogy munka és munka közt nincs különbség, minden melósnak jár tisztelet, a Fidesz munka alapú társadalmat épít, és a választási programjuk annyi, hogy 5 millió ember dolgozzon.

(Lázár legutóbbi fórumán, Vácon a tüntetést szervező Lakatos Ádám roma aktivista akart átadni egy vécékefét Lázárnak, de biztonságinak tűnő emberek azonnal kivették a kezéből. Miután ezt a kérdése közben jelezte Lázárnak, visszakapta a tárgyat, amit a fórum után át tudott adni a miniszternek. Az nem egy egyszerű vécékefe volt, hanem egy olyan, ami egy Lázár János fejet ábrázoló tartóban volt.)

A másik kérdésre azt mondta, a kérdezőben valószínűleg mély nyomokat hagyhatott Habony Árpád, de ő már évek óta nem látta. „Önnek sok, nekem meg hiányzik. Még jobb lenne a kampány, ha Habony Árpád vezetné és intenzívebben venne benne részt. Én több Habony Árpádot szeretnék, nem kevesebbet, ebben nem értek egyet önnel.”

Lázárt számon kérték a 47 ingatlanja és a hozzá köthető vadászkastély miatt is, mire azt mondta, 18 évesen vette az első termőföldjét, a vagyonnyilatkozatban minden helyrajzi számon lévő földet külön be kell írni, neki összesen 180 hektár földje van, 30 év munka után. „Nem fogom szégyellni, hogy nem ittam el.”

A fórumon ezen a ponton Szabó Bálint politikus szintén egy vécékefével hadonászott Lázár orra előtt, állítva, hogy nem válaszolt valamelyik kérdésre, majd letette a vécékefét Lázár elé az asztalra.

Egy idő után hátrébb tette az asztalon Fotó: Lázár János Youtube-csatornája

Lázár közölte azt is, Kara Ákos azért nem indul képviselőnek, mert ha Fidesz-kormány lesz, ennél fontosabb és nagyobb munkát kap (sajtóhírek szerint azért cserélte le Orbán, mert kikapott a fideszes polgármester az önkormányzati választáson).