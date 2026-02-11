Magyar Péter: Pozitív választ kaptam Polt Péter utódától a személyes találkozóra

„Személyes találkozót kértem Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész úrtól, Polt Péter utódától. Legnagyobb meglepetésemre udvarias, pozitív választ kaptam, úgyhogy február 18-án találkozunk” – mondta Bicskén Magyar Péter a két évvel ezelőtti Partizán-interjú évfordulóján, amely a Tisza-elnök politikai pályafutásának kezdetét jelentette.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Magyar a helyi művelődési házban sorolta, mi mindent csinált rosszul a kormány az elmúlt 16 évben, itt említette a Magyar Nemzeti Bankból eltűnt milliárdok ügyét is, amivel kapcsolatban megkereste Nagy Gábor Bálintot.

„Meg fogom kérdezni, hogy van az, hogyha Magyarországon valaki elemel vagy két kiló kenyeret a boltból, azt őrizetbe veszik, ha másodszor teszi ezt, akkor letartóztatják, és amikor 650 milliárd forintot fényes nappal teherautóval elvisznek a Magyar Nemzeti Bankból, akkor senkit nem vesznek őrizetbe” – mondta Magyar. A Tisza elnöke szerint más ügyek is vannak, amikben válaszokat vár, és reméli, hogy „a változás szele az ügyészséget is megcsapja”. Hozzátette, a legfőbb ügyész azt kérte tőle, ne közvetítse élőben a találkozót.

Vendégmunkások a gödi akkugyárban

„Arra még nem volt példa, hogy egy kormány több tízezer ember egészségét veszélyeztesse közvetlenül” – mondta Magyar, majd amiatt kritizálta a kormányt, hogy úgy adott milliárdokat a gödi Samsung-gyárnak, hogy tudta, a gyár elhallgatja előle, milyen veszélyeknek teszi ki dolgozóit.

Elmondta, amikor még hasított az elektromosautó-ipar, 7500 ember dolgozott a gödi gyárban, úgy, hogy alig 20 százalékuk volt magyar. „2022-ben több mint 50 százalékuk ukrán, 20 százalékuk fülöp-szigeteki állampolgár volt” – mondta. Magyar szerint abból a több száz milliárd forintból, ami az akkugyártó cégeknek ment, a magyar kkv-ket, munkavállalókat kellett volna támogatni.

„Azt látjuk, hogy teljes Magyarország be van terítve” az akkumulátoriparhoz szükséges üzemekkel. Magyar szerint a kormány a környezetvédelmi és az építési jogszabályokat is felülírta, hogy akkumulátorgyártó nagyhatalom legyen, miközben a vendégmunkások vállalhatatlan körülmények között éltek.

Megismételte, amit már korábban bejelentett, hogy EP-képviselőként kezdeményezte a gödi gyár látogatását és egy találkozót a gödi Samsung SDI vezetőjével, akihez rengeteg kérdése van.

Orbán, Lázár, Szijjártó vs. Magyar, Kapitány, Orbán

A vasárnapi évértékelő után, hétfőn indul a Tisza választások előtti utolsó országjárása. Magyar Péter ígérete szerint mind a 106 választókerületet be fogja járni, de előtte pénteken a müncheni biztonsági konferenciára is ellátogat, hogy nemzetközi szereplőkkel tárgyaljon.

„Úton lesznek a kollégáim is, Kapitány István és Orbán Anita különböző irányokba járják az országot” – nevezte meg a Tisza kampánytrióját Magyar. Orbán Viktor nemrég Lázár Jánost és Szijjártó Pétert említette a kampány csúcsarcaiként. Magyar hatvannapnyi „soha nem látott, embertelen” kampányra számít. Felemlegette az aktivistáikat ért baltás és késes fenyegetéseket.

„Nagyon fontos, hogy mindenhova eljussunk” – mondta, hozzátéve, „senkit nem érdekel már a propaganda”, beszélgetni kell az emberekkel a legkisebb településeken is. „Azt szeretném kérni, bármennyire is jogászok vagyunk, beszéljünk mindig a konkrétumokról. Hogy mit tesz a Tisza-kormány a nyugdíjak területén, és mit tett a kormány.” Szerinte a kormány nem tud érdemben védekezni, mert a rendszerváltás óta Orbán Viktor volt a leghosszabb ideig a miniszterelnök.

Majdnem oda tért vissza, ahonnan a pályafutása indult

A beszéd előtt Magyar felajánlásokat adott át a bicskei gyermekotthon vezetőjének, ami annyiban szimbolikus, hogy Magyar politikai pályafutása szorosan kötődik az intézményben történtek nyomán kirobbant kegyelmi ügyhöz.

„Bicske sajnos még mindig aktuális. A magyar emberek még mindig nem kaptak válaszokat, nem kaptak jóvátételt, hivatalos bocsánatkérést a kormánytól” – mondta Magyar az ügyről, ami a 444 cikkével indult, miután két éve megírtuk, Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023-ban kegyelmet adott K. Endrének, aki a bicskei gyermekotthon igazgatóhelyettesként próbálta eltusolni az intézmény igazgatójának pedofil bűncselekményeit.

Magyar szerint az ügy után hiába voltak ígéretek a kormány részéről, ezekből semmi nem valósult meg. „Több pénzt nem kapott a terület, a szakemberek több segítséget nem kaptak, azóta még nagyobb az elvándorlás.” Ezzel szemben elmondta, a Tisza emelné a béreket, felújítaná az otthonokat, újabb intézményeket építene, feltárná a múlt bűneit, megerősítené a jelzőrendszert.

Magyar mellett ott volt az összes Fejér megyei jelölt,

így a székesfehérvári kerületből Csiszár Béla,

a kettesből Borics Mihály,

a Bicskét is magába foglaló hármasból Bögi Viktória,

az ötös kerületből Nagy Richárd,

és kis késéssel a dunaújvárosi jelölt, Nagy Ervin is megérkezett.

Bögi a környék minden búját-baját felsorolta, köztük – hogy csak kettőt említsek – a bicskei orvosi ellátást és a kiszáradó Velencei-tó problémáját.