Magyar Péter sürgős találkozót kezdeményezett a gödi akkugyár vezetőivel

Sürgős találkozót kezdeményezett európai parlamenti képviselőként Magyar Péter a gödi Samsung SDI akkumulátorgyár vezetőivel.

Tőlük, illetve a kormánytól 30 kérdésre várja a választ, „haladéktalanul.” Az első kérdése rögtön az, hogy igazak-e a sajtóban megjelent megdöbbentő egészségügyi határérték túllépések, illetve hogy hány ember volt és van kitéve súlyos egészségkárosodásnak az üzemben. (A Telex írt arról hétfőn, hogy súlyosan mérgező, rákkeltő volt a levegő a gyárban, és Rogán Antal a titkosszolgálatot is bevetette, hogy kiderüljön a valóság.)

Olyanokra is rákérdezett, ami eddig nem jelent meg a sajtóban, például, igaz-e, hogy 2023 elején az üzem tűzoltó berendezéséből 13 köbméter szennyezett víz került a csatornarendszerbe, aminek következményeként környékbeli településeken habzottak a csatornák, és tönkrement a dunakeszin található szennyvíztisztító telep biológiai tisztítóegysége, illetve igaz-e, hogy az üzemben 2021-ben történt munkahelyi baleset után az érintett gyártósor szoftverét a hatóságok tudta nélkül módosították?

Magyar arra is választ vár, hogy egy halálos balesetet követően a hatósági szemle és a holttest elszállítása után azonnal újra akarták-e indítani a gépsort, csak az ott dolgozók nem voltak hajlandóak felvenni a munkát, valamint, hogy valóban elájult-e 10 dolgozó 2018-ban súlyos nitrogénmérgezés miatt. Itt arra is választ vár, hogy mi volt a mérgezés kiváltó oka.

Rákérdezett a többi között arra is, hogy az egyes miniszterekhez köthető cégek valóban dolgoznak-e a gyárnak (itt Rogán Antalt és Pintér Sándort nevezte meg), és hányszor találkozott négyszemközt az üzem vezetője Szijjártó Péterrel.

Arra is választ vár, hogy lobbiztak-e a kormánynál, fizettek-e kenőpénzt, tudtak-e a titkosszolgálati vizsgálatról vagy sem.

Magyar azt is kérte, hogy a cég vezetése tegye lehetővé, hogy európai parlamenti képviselőként megnézhesse az üzem területét.

Magyar egy tüntetésen Fotó: Németh Dániel/444

A gödi Samsung gyár ügyében több parlamenti képviselő is feljelentést tett, a nyomozás már elindult. Szijjártó Péter hazugságnak nevezte, amit a Telex írt, azt mondta, nem is volt olyan kormányülés, és perrel fenyegette mind a lapot, mind egy korábbi posztja miatt Magyar Pétert. A cég is kedden reagált, azt írták, az üzem minden környezetvédelmi és munkavédelmi előírásnak megfelel, a működése átlátható, és általánosságokban ők is valótlan hírekről írtak.

Közben Dobrev Klára DK-elnök, EP-képviselő az Európai Bizottság elnökéhez fordult, és kérte, hogy Ursula von der Leyen indítson eljárást a cég ellen, és gyakoroljon nyomást Orbán Viktor miniszterelnökre az ügyben.

A Fidesz által támogatott gödi polgármester, Kammerer Zoltán szerda délután reagált először az ügyre egy Facebook-posztban (a polgármestert kedden kerestük levélben, arra nem válaszolt).

Azt írta, megválasztása után a gyár tevékenységéhez kötődő méréseket indítottak a levegőben, talajvízben, és nézték a zajszennyezést is.

„Az elvégzett vizsgálatok során a megbízott szakemberek egyszer sem találtak a gyár működéséhez köthető szennyeződést sem a gödi talajban és talajvízben, sem a város levegőjében. A levegőben kizárólag olyan enyhébb egészségügyi határérték-túllépés fordult elő, amit télen elsősorban az ingatlanok fűtése során keletkező gázok okoznak, ezek a tökéletlen égés melléktermékei.”

A posztját azzal zárta, arra nem terjed ki a hatásköre, hogy a gyáron belüli munkaügyi szabályok betartását és betartatását ellenőrizze. A Greenpeace mérései korábban tártak fel problémákat.