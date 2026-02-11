Már nyomoz a rendőrség a gödi akkumulátorgyárral kapcsolatban

Más politikusok mellett Vona Gábor volt országgyűlési képviselő is feljelentést tett a gödi Samsung gyár működésével kapcsolatban, mire a Legfőbb Ügyészség tájékoztatta, hogy „a feljelentésben foglaltakkal egyező tárgyban a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságon felderítési szakban már folyamatban van a nyomozás”, így az ő feljelentése is oda kerül.
A Telex hétfőn írt arról, hogy a Samsung gödi üzemében súlyosan mérgező, rákkeltő volt a levegő minősége, a kormány a titkosszolgálatokat is bevetette, hogy kiderüljön az igazság, de végül nem záratták be a gyárat.
Vona Gábor, a Második Reformkor Párt elnöke foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, hivatali visszaélés, illetve „elöljáró vagy hivatali vezető felelőssége” bűncselekmények elkövetésének alapos gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen.
A Tisza elnöke, Magyar Péter szerint minden olyan kormánytagnak felmerül a büntetőjogi felelőssége, aki tudott a szennyezés mértékéről.
Az ügy egyik központi figurája Szijjártó Péter külügyminiszter, aki a Telex információi szerint nem támogatta, hogy zárják be a gyárat. Szijjártó kedden azt állította, ez hazugság, nem is volt olyan kormányülés, mint amiről a lap írt. A külügyminiszter közölte, feljelenti Magyar Pétert illetve a Telexet is.
A Telex egy forrása szerint egy 2023 tavaszi kormányülésen Rogán Antal „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gyárban történteket, és annak bezárása is felmerült.
A Tisza elnöke szerint a gödi szennyezés és mérgezés lehet a Fidesz Bős-nagymarosi ügye, és egy ilyen ügy miatt a kormánynak mennie kell.
Hétfő reggel jelent meg a Telex cikke arról, hogy a gödi Samsung rengeteg dolgozóját teszi ki mérgező, rákkeltő vegyi anyagok belégzésének, az erről szóló titkosszolgálati jelentést a kormány tárgyalta, de végül nem tettek semmit. Az ügy egyik főszereplője Szijjártó Péter, aki állítólag a gyár mellett lobbizott. A miniszter csak kedden kezdett arról beszélni, hogy ez hazugság.