Meghalt James Van Der Beek, a Dawson és a haverok főszereplője

Fotó: VALERIE MACON/AFP

48 éves korában meghalt James Van Der Beek, akit a legtöbben a Dawson és a haverok című sorozat főszereplőjeként ismertek. A színész évek óta rákbetegséggel küzdött, 2024 végén beszélt először arról, hogy vastagbélrákja van. Akkor azt mondta, van oka az „optimizmusra”, és jól érzi magát. Van Der Beek a diagnózisa után is folytatta a munkát, több filmen is dolgozott.

Közösségi oldalán jelentették be, hogy meghalt, azt írták, „utolsó napjait bátorsággal, hittel és méltósággal élte meg”.

Egyike volt a legismertebb tévés arcoknak az ezredforduló környékén, a nagyközönség leginkább a Dawson és a haverokból ismerhette, amiben Joshua Jacksonnal és Katie Holmesszal játszott együtt. Később a Don't Trust the B---- in Apartment 23!/Ne bízz a ribiben! című sorozatban saját magát, pontosabban annak egy fiktív változatát alakította.

Feleségével 2010 óta voltak házasok, hat gyerekük született.