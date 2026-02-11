Megszavazta az Európai Parlament a 90 milliárdos hitelt Ukrajnának, a Fidesz és a Tisza is ellene voksolt

Az Európai Parlament szerdán megszavazta a három jogszabályból álló csomagot, amely lehetővé teszi, hogy az EU 2026-ban és 2027-ben összesen 90 milliárd euró hitelt nyújtson Ukrajnának. A támogatás célja, hogy fedezze az orosz agresszió ötödik évébe lépő ország sürgős finanszírozási szükségleteit, írja az Eurológus.

A szerdai ülésen a 21 magyar EP-képviselő közül mindhárom szavazáson csak a Demokratikus Koalíció két képviselője támogatta a csomagot. A Fidesz, a Tisza Párt és a Mi Hazánk képviselői minden esetben nemmel szavaztak.

A szavazás után a Fidesz EP-delegációja mégis „A Tisza és a DK brüsszeli nagykoalíciója a háború folytatására szavazott” címmel adott ki közleményt, annak ellenére, hogy a jegyzőkönyv szerint a fideszes és a tiszás képviselők ugyanúgy szavaztak.

Fotó: FREDERICK FLORIN/AFP

Mire kell a pénz?

A 90 milliárd euróból 60 milliárdot Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésére fordítanak. A fennmaradó 30 milliárd euró makroszintű pénzügyi támogatásként és költségvetési segítségként érkezik az „Ukrajna-eszközön” keresztül.

A hitel szigorú feltételekhez kötött. Ukrajnának továbbra is el kell köteleznie magát a demokratikus kormányzás, a jogállamiság és az emberi jogok, köztük a kisebbségi jogok mellett. Emellett folytatnia kell a korrupció elleni küzdelmet és a demokratikus intézmények megerősítését célzó reformokat.

A konstrukció közös uniós hitelfelvétellel valósul meg, az EU a tőkepiacokról vonja be a forrást. A hitelt az unió hosszú távú költségvetésének mozgástere garantálja, a hitelfelvétel költségeit az éves uniós költségvetés fedezi. A Bizottság becslése szerint ezek a költségek 2027-ben körülbelül 1 milliárd eurót, 2028-tól évente nagyjából 3 milliárd eurót tesznek ki.

Ukrajna az összeg visszafizetésére akkor válik kötelezetté, amikor háborús jóvátételt kap Oroszországtól.



A csomagot a Tanácsnak hivatalosan is el kell fogadnia. Ha ez megtörténik, az Európai Bizottság 2026 második negyedévének elején indíthatja el az első kifizetést.



A 90 milliárd eurós hitelcsomagról 2025. december 18-án, az Európai Tanács brüsszeli ülésén született politikai megállapodás, a Bizottság 2026. január 14-én terjesztette be a jogszabályi javaslatot. Az összeg Ukrajna 2026–2027-es időszakra becsült pénzügyi szükségleteinek kétharmadát fedezi.

Mivel Csehország, Magyarország és Szlovákia nem támogatta a hitelcsomagot, a megállapodást a megerősített együttműködés keretében kötötték meg. Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy az uniós tagállamok egy része – egyhangú döntés hiányában – szorosabb együttműködésben vigyen végig közös intézkedéseket.