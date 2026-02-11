Menczer: Radnai Márk vagy Magyar Péter hálószobájával kapcsolatban ne tegyen fel nekem kérdést!

  • Menczer Tamás szerdán Ürömön tartott lakossági fórumot.
  • A Fidesz kommunikációs igazgatóját többek között arról kérdeztük, hogyan kerültek a párthoz a Lázár János gyöngyösi fórumát megzavaró emberek monogramjairól és vélt bűntényeiről közzétett adatok vagy hogy aggódik-e a gödi akkugyárról szóló Telexes cikk kapcsán.
  • Emellett beszélt arról is, hogy helyesnek tarja a jelenlegi választási rendszert, valamint azt is elmondta, hogy semmilyen körülmények között nem foglalkozik Radnai Márk és Magyar Péter hálószobájával, ha pedig ez lenne a munkaköri leírásában, felmondana.
