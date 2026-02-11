Nem zárhatja ki Norvégia az orosz invázió lehetőségét az ország ellen a norvég hadsereg főparancsnoka szerint

Norvégia nem zárhatja ki egy jövőbeni orosz invázió lehetőségét az ország ellen, erre hivatkozva védheti meg Moszkva az északon állomásozó nukleáris eszközeit, jelentette ki a norvég hadsereg főparancsnoka.

Eirik Kristoffersen tábornok elismerte, hogy Oroszországnak nincsenek olyan hódító céljai Norvégiában, mint Ukrajnában vagy más volt szovjet területeken, de azt mondta, hogy Oroszország nukleáris arzenáljának nagy része – beleértve az atom-tengeralattjárókat, a szárazföldi telepítésű rakétákat és az atomfegyverek hordozására alkalmas repülőgépeket is – a Kola-félszigeten található, rövid távolságra a norvég határtól. Ezek kulcsfontosságúak lennének, ha Oroszország máshol konfliktusba kerülne a NATO-val.

„Nem vetjük el ezt az opciót, mert Oroszországnak megvan a lehetősége, hogy megtegye ezt annak érdekében, hogy biztosítsa nukleáris képességeinek védelmét. Ez az a forgatókönyv, amire az északi régióban számítunk” – mondta.

Kristoffersen azt mondta a The Guardian szerint, hogy bár Norvégia egy hagyományos orosz invázió fenyegetését tartja szem előtt, a jelenlegi orosz taktika diffúzabb. „Ha felkészülünk a legrosszabbra, semmi sem akadályoz meg abban, hogy a szabotázst és a hibrid fenyegetéseket is képesek legyünk ellensúlyozni” – mondta.

Fotó: LISE ASERUD/AFP

Hozzátette azonban, hogy Norvégia és Oroszország továbbra is közvetlen kapcsolatot tart fenn a Barents-tengeren folytatott kutató-mentő missziók kapcsán, és hogy rendszeres találkozókat tartanak a határon a két hadsereg képviselői.

Azt szeretné, ha létrehoznának egy katonai forródrótot a két főváros között, hogy elkerülhető legyen a félreértéseken alapuló eszkaláció. Azt mondta, hogy az orosz akciók a távol-északon általában kevésbé agresszívek voltak, mint a Balti-tengeren.