Nyaktörést szenvedett egy snowboardos a téli olimpián

Nyakcsigolyatöréssel szállították kórházba Cam Bolton ausztrál snowboardost, miután bukott a téli olimpia hétfői edzésén Livignóban.

A krosszban érdekelt 35 éves sportoló az edzés után fájdalmat érzett, de csak kedden kért kezelést.

Miután a röntgenfelvételek töréseket mutattak ki, helikopterrel szállították kórházba további kezelésre.

Cam Bolton Fotó: DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE via Reuters Connect

Boltonnak az olaszországi a negyedik olimpiája, csütörtökön mutatkozott volna be. Korábban a 2014-es, a 2018-as és a 2022-es téli játékokon is részt vett, utóbbin a 13. helyen végzett. Eddigi legjobbja az a világbajnoki ezüstérem, amit 2025-ben, a krossz vegyes csapatszámában szerzett. (MTI)