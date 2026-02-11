Őrizetbe vettek és kihallgattak egy személyt az amerikai televíziós műsorvezető édesanyjának elrablásával összefüggésben

Tíz nappal azután, hogy az amerikai televíziós műsorvezető, Savannah Guthrie édesanyját elrabolták, a rendőrök kedden őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Arizonában – írja a Guardian.

A Pima megyei seriffhivatal közlése szerint az illetőt egy közúti ellenőrzés során tartóztatták fel, és az ügy kapcsán hallgatják ki, de a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket.

Fotó: BRANDON BELL/Getty Images via AFP

Az NBC reggeli műsorának házigazdájaként országszerte ismert amerikai televíziós műsorvezető, Savanna Guthrie 84 éves édesanyját, Nancy Guthrie-t február 1-jén a kora reggeli órákban hurcolhatták el otthonából. A nő otthonának közelében vérnyomokat találtak, ami megerősítette a bűncselekmény gyanúját.

Az áttörésre utaló fejlemény néhány órával azután jelent meg, hogy az FBI nyilvánosságra hozott videófelvételeket és fényképeket egy fegyveres, símaszkot viselő férfiról, aki megbabrálta Nancy Guthrie tucsoni otthonának ajtókameráját. A fekete-fehér képeken az alak kesztyűt és hátizsákot visel, az egyik felvételen egy növénynek tűnő tárgyat tart a kezében. Kash Patel FBI-igazgató szerint a képek korábban nem voltak hozzáférhetők, és csak a rendszer háttéradataiból sikerült őket kinyerni.

Az egyik feltételezett emberrabló Nancy Guthrie otthonánál a frissen nyilvánosságra hozott fotókon. Fotó: HANDOUT/AFP

Az emberrablók hétfő délutánig 6 millió dollárt vártak volna azért, hogy elengedjék a túszt. Savanna Guthrie a családtagjai társaságában szombat délután a közösségi médiában tett közzé videót, amiben azt ígérte, kifizeti a követelt összeget. A hatóságok ugyanakkor nem erősítették meg a váltságdíj-követelés hitelességét, és arról sem számoltak be, hogy folytatódott volna a kommunikáció a feltételezett emberrablókkal a megadott határidő lejárta után.

Az FBI közölte, hogy további ügynököket vezényeltek Tucsonba, ahol 24 órás műveleti központ működik válságkezelési szakértők, elemzők és nyomozók részvételével. A hatóságok továbbra is a nyilvánosság segítségét kérik, hangsúlyozva, hogy akár egyetlen, eddig meg nem osztott információ is döntő jelentőségű lehet a nő megtalálásában.