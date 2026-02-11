Pócs János „kisfilmet” forgatott arról, hogy szerinte mi is volt a „coming soonos” szobában, ő az első fideszes, aki beleállt ebbe a „történetbe”

Kedden minden előzmény nélkül megjelent egy rejtélyes oldal a radnaimark.hu címen. A honlapon egyelőre semmi más nem látható, csak egy széttúrt ágyról készült kép, amit egy plafonra szerelt webkamera rögzíthetett. Azóta a magyar internet azt találgatja, mi ez az egész, és mikor derül ki, hogy ki áll mögötte.
A honlapról eddig csak a propagandamédia mélyebb bugyraiban írtak részletesen, azt sejtetve, hogy Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke és Magyar Péter elnök valamiféle orgián vettek részt, és ez lesz látható az oldalra kikerülő felvételen. Később arról is írtak, hogy szerintük nem is a szex lesz a lényeg, hanem az ágy melletti tálcán látható „dolog”.
A Fidesz hivatalos kommunikációja eddig nem foglalkozott az üggyel. A hallgatást Pócs János jászsági országgyűlési képviselő törte meg szerda esti videójában, amiben jól ismert stílusában egy Magyar Pétert ábrázoló bábuval játszott el egy „történetet”:
A videóban a Magyar Pétert ábrázoló bábu félmeztelenül ül az ágyon, a jelenetben két csík fehér por is előkerül, miközben Kapitány István, a Tisza gazdaságfejlesztésért felelős vezetője a függöny mögül, Radnai Márk pedig az ajtó mögül ugrik elő.
„Peti, a politikai ellenfeleid azok mindig szemben állnak. Hátba szúrni csak az tud, aki mögötted áll. Egy elhagyott barát, egy elhagyott barátnő, vagy az, aki a hátad mögül eléd akar kerülni" – narrálja Pócs a látottakat, majd ezzel fejezi be: „A politikai ellenfelek meg csak lecsapják a feldobott labdát.”
A 2024 decemberében regisztrált honlapról Radnai Márk a 444-nek azt mondta, a fotón látható szoba nem az övé, nem is ismeri a helyszínt. Hozzátette: hallott róla, hogy homoszexuális kapcsolattal próbálják hírbe hozni, de szerinte nincs mit cáfolnia, mert nem volt olyan kapcsolata, ami közügy lehetne. Magyar Péter azt írta a Facebookon, hogy régóta zsarolják és fenyegetik videófelvételekkel.
Radnai azt mondja, épp le akarta foglalni a nevéhez kapcsolódó internetes címet, amikor szembesült vele, hogy valakik már megszerezték azt.
„Sejtem, hogy egy olyan, titkosszolgálati eszközökkel rögzített és esetleg hamisított felvételt terveznek nyilvánosságra hozni, amelyen az akkori barátnőmmel intim együttlét közben vagyunk láthatóak” – írja a Tisza Párt elnöke.